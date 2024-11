Microsoft creare replica 3D della Basilica di San Pietro con l’AI

La Basilica di San Pietro accoglie circa 15 milioni di visitatori all'anno. È rinomata per la sua architettura rinascimentale e barocca, con contributi di artisti famosi come Michelangelo e Bernini. La Fabbrica di San Pietro, responsabile della conservazione e della manutenzione della Basilica, ha stretto una partnership con Microsoft per creare un "gemello digitale" della struttura. Questa ricostruzione virtuale molto precisa consente ai pellegrini e ai visitatori di esplorare virtualmente la Basilica.

Microsoft: Basilica digitale realizzata con droni, telecamere e laser

Per realizzare questo progetto, Microsoft ha collaborato con Iconem. Si tratta di un’azienda leader nella conservazione digitale, noto per la creazione di repliche 3D dei monumenti storici e siti archeologici più famosi al mondo. L’azienda di Redmond ha utilizzato Azure, la fotogrammetria e l'intelligenza artificiale per creare una ricostruzione virtuale ultra-precisa della Basilica. Iconem ha catturato oltre 400.000 immagini ad alta risoluzione utilizzando tecniche avanzate di fotogrammetria. Il team ha trascorso tre settimane a scansionare la Basilica con vari dispositivi, tra cui droni, telecamere e laser. L'enorme volume di immagini raccolte è stato elaborato utilizzando la piattaforma cloud Microsoft Azure. Le immagini generate dall'intelligenza artificiale, derivate dai dati di fotogrammetria di Iconem, hanno migliorato la visualizzazione sia dell'interno che dell'esterno della Basilica.

L'AI for Good Lab di Microsoft ha fornito strumenti avanzati per perfezionare la Basilica digitale con una precisione millimetrica. L'AI è stata anche impiegata per aiutare a rilevare e mappare le vulnerabilità strutturali, come crepe e tessere di mosaico mancanti, aiutando le autorità della Basilica nei lavori di restauro. Il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, ha affermato: “Questo progetto ci consente in ultima analisi di riscoprire ciò che è pienamente umano e collega tutti”. Un imminente sito web interattivo e mostre immersive consentiranno a chiunque di vivere la Basilica, sia digitalmente che di persona. Questo innovativo progetto supportato da Microsoft preserverà l'eredità storica e architettonica della Basilica di San Pietro rendendola più accessibile alle persone di tutto il mondo. Grazie al potere della tecnologia, i visitatori possono ora sperimentare la grandiosità e l'arte di questo iconico punto di riferimento in nuovi entusiasmanti modi.