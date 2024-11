Microsoft annuncia il nuovo Azure OpenAI Data Zones

Azure AI di Microsoft vanta già oltre 60.000 clienti in tutto il mondo. Per potenziare ulteriormente i clienti nella creazione e nel ridimensionamento delle soluzioni AI, l’azienda di Redmond ha annunciato diverse nuove funzionalità. Queste includono i miglioramenti al servizio Azure OpenAI in rapida crescita. Un'introduzione degna di nota è l'opzione di distribuzione Azure OpenAI Data Zone. Progettata per fornire alle aziende un maggiore controllo sulla privacy e la residenza dei dati, questa funzionalità consentirà alle organizzazioni negli Stati Uniti e nell'Unione Europea di elaborare e archiviare i propri dati entro specifici confini geografici. Inoltre, verrà garantita la conformità ai requisiti di residenza dei dati regionali. L'opzione di distribuzione Data Zones è attualmente disponibile per il livello Standard (PayGo) e sarà presto estesa al livello Provisioned.

Microsoft: tre nuovi modelli AI per gli sviluppatori

Per rafforzare l'affidabilità del servizio Azure OpenAI, Microsoft offre ora un service level agreement (SLA) con latenza del 99,9% per la generazione di token. Questo SLA garantisce velocità di generazione di token costanti in ogni momento, offrendo agli sviluppatori una maggiore fiducia nelle prestazioni del servizio. Microsoft ha inoltre evidenziato la disponibilità di nuovi modelli AI per gli sviluppatori. Il servizio Azure AI ora incorpora tre modelli avanzati di imaging medico multimodale. Si tratta di: MedImageInsight per l'analisi delle immagini, MedImageParse per segmentare le immagini tra le modalità di imaging e CXRReportGen per generare report strutturati dettagliati. Azure AI include anche Cohere Embed 3, modello di ricerca AI leader del settore, e Ministral 3B, modello di linguaggio di piccole dimensioni. Microsoft ha inoltre annunciato la disponibilità di una messa a punto precisa per i modelli Phi-3.5-mini e Phi-3.5-MoE.

Inoltre, i modelli Azure AI sono ora disponibili tramite GitHub Marketplace tramite l'API di inferenza del modello Azure AI. Questa integrazione consente agli sviluppatori di esplorare e confrontare gratuitamente le prestazioni del modello in un ambiente di gioco. Per distribuire un modello, gli sviluppatori possono accedere al proprio account Azure e passare a un livello a pagamento. L’azienda di Redmond prevede di annunciare ulteriori novità su Azure AI alla Microsoft Ignite 2024, prevista più avanti in questo mese.