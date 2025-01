Microsoft crea nuovo team AI guidato da ex manager di Meta

Microsoft sta creando un nuovo gruppo di ingegneria focalizzato sull'intelligenza artificiale. Guidata dall'ex capo dell'ingegneria Meta, Jay Parikh, la nuova divisione CoreAI - Platform and Tools unirà i team Dev Div e AI platform di Microsoft, insieme ad alcuni dipendenti del team Office of the CTO, per concentrarsi sulla creazione di una piattaforma e di strumenti AI sia per Microsoft che per i suoi clienti. Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha delineato la sua visione per questo nuovo team in una nota interna. Nadella ritiene che ogni parte dello stack di applicazioni sarà influenzata dall'AI e che "trent'anni di cambiamenti vengono compressi in tre anni!"

Per prepararsi a tutti questi cambiamenti, Nadella vede la necessità di uno "stack di app AI-first" all'interno di Microsoft. Questo avrà un impatto sul modo in cui i suoi sviluppatori utilizzano e creano app e strumenti AI in futuro. Come affermato ancora da Nadella: "in questo mondo, Azure deve diventare l'infrastruttura per l'AI, mentre noi costruiamo la nostra piattaforma AI e gli strumenti per sviluppatori, che abbracciano Azure AI Foundry, GitHub e VS Code, su di essa. In altre parole, la nostra piattaforma AI e i nostri strumenti si uniranno per creare agenti, e questi agenti si uniranno per cambiare ogni categoria di applicazione SaaS. Infine, la creazione di applicazioni personalizzate sarà guidata dal software (ad esempio ‘servizio come software’)".

Microsoft: gli altri membri del team di sviluppo AI

Come accennato, il nuovo team sarà guidato da Parikh, in qualità di vicepresidente esecutivo di CoreAI - Platform and Tools. Microsoft ha annunciato l'assunzione di Parikh a ottobre e questo è il primo grande cambiamento ingegneristico da quando è entrato a far parte del colosso del software. Parikh risponde anche direttamente a Nadella ed è un membro del team di leadership senior di Microsoft. Questo team include anche il capo della piattaforma AI, Eric Boyd, il vice CTO dell'infrastruttura AI, Jason Taylor, il capo della divisione sviluppatori di Microsoft, Julia Liuson, e il capo dell'infrastruttura sviluppatori, Tim Bozarth.

Microsoft sta essenzialmente prendendo l'intera divisione sviluppatori e assicurandosi che sia focalizzata sull'intelligenza artificiale. Mentre si fa menzione di Azure AI Foundry, GitHub e VS Code, Nadella non menziona Visual Studio o .NET nel suo promemoria. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la missione, come la descrive Nadella, è che questo nuovo team CoreAI ora "costruisca lo stack end-to-end Copilot & AI per i nostri clienti sia di prima parte che di terze parti per creare ed eseguire app e agenti di intelligenza artificiale".