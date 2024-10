Microsoft consiglia PC recenti per passare a Windows 11

Il nuovo sistema operativo Windows 11 24H2 è ormai disponibile. Tuttavia, i requisiti di sistema sembrano essere abbastanza “restrittivi”. Gli utenti con dispositivi non supportati hanno già pensato a metodi non ufficiali per aggirare il problema. Ad esempio, la popolare utility per supporti USB Rufus ha recentemente pubblicato un hack di bypass del Registro di sistema per aggirare i problemi di aggiornamento locale di Windows 11 24H2 su sistemi che non sono idonei. A questo proposito, Microsoft ha aggiornato silenziosamente il suo articolo dedicato sul forum di supporto, che ha lo scopo di aiutare gli utenti a passare dalle vecchie versioni di Windows alla versione 24H2.

Microsoft consiglia agli utenti con vecchi sistemi di usare un nuovo PC e OneDrive per passare facilmente al nuovo Windows 11. L'articolo include anche informazioni generali relative a cosa significhi esattamente "fine del supporto" per un sistema operativo Windows e se gli utenti possono effettuare l'aggiornamento gratuito a Windows 11.

Come accennato in precedenza, Microsoft afferma che usare un nuovo PC con Windows 11 è il modo consigliato per effettuare il passaggio al nuovo sistema. Il gigante della tecnologia non ha torto a suggerire ciò. Infatti, quasi tutti i dispositivi che eseguono un sistema precedente a Windows 10 non sono ufficialmente compatibili con Windows 11. Per scoprire se un PC è compatibile con il nuovo sistema è possibile sfruttare l'app ufficiale PC Health Check di Microsoft. In alternativa è possibile usare un’app di terze parti (affidabili) come WhyNotWin11.

L’azienda ha poi confermato che gli utenti Windows 7 o 8.1 non possono effettuare l’aggiornamento gratuito a Windows 10 e, naturalmente, a Windows 11 24H2. Infine, l'ultima informazione riguarda il trasferimento di file personali come le foto. Microsoft ha infatti consigliato di usare l'archiviazione cloud OneDrive per una facile sincronizzazione e backup di dati importanti. L'azienda ha comunque dichiarato che è possibile utilizzare anche un disco rigido esterno (HDD) come buona alternativa. Per saperne di più è possibile consultare l'articolo dedicato sul sito web ufficiale di Microsoft.