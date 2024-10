Microsoft collabora con NVIDIA per supportare startup sanitarie AI

Nelle scorse ore, Microsoft e NVIDIA hanno annunciato congiuntamente piani per aiutare a supportare le startup basate sull'AI che si stanno concentrando sui settori della salute e delle scienze della vita. In un post del blog, l'azienda di Redmond ha dichiarato che il suo programma Microsoft for Startups offrirà un ingente investimento alle aziende del settore. Tale somma potrebbe arrivare fino a 150.000 dollari in crediti Azure per quattro anni. Ciò consentirà a queste startup di accedere a diversi modelli di linguaggio AI di grandi dimensioni come Azure OpenAI Service, Meta's Llama e Phi. Lo scopo è quello di aiutare a sviluppare le idee di tali aziende sanitarie con la tecnologia cloud.

Microsoft: accesso prioritario al programma Pegasus per le startup AI

Le stesse startup otterranno anche fino a 200.000 dollari per accedere a piattaforme come Microsoft 365, Visual Studio e GitHub. Queste riceveranno anche supporto tecnico gratuito e accesso prioritario al programma Pegasus, che offre un modo per utilizzare i team di vendita di Microsoft. NVIDIA ha inoltre annunciato il supporto per le startup sanitarie AI con il programma Inception. Come affermato dall’azienda: “NVIDIA Inception fornirà 10.000 crediti di inferenza ai.nvidia.com per eseguire modelli AI ottimizzati per GPU tramite API serverless gestite da NVIDIA. Vi sono poi prezzi preferenziali su NVIDIA AI Enterprise, che include la suite completa di piattaforme, software e servizi di elaborazione NVIDIA Clara per l'assistenza sanitaria e le scienze della vita. È incluso l’accesso anticipato alle nuove offerte NVIDIA per l'assistenza sanitaria. Infine, vi è l’opportunità di entrare in contatto con investitori tramite Inception VC Alliance e con partner del settore tramite Inception Alliance for Healthcare”.

Le startup sanitarie interessate a ottenere questo tipo di supporto per prodotti e servizi AI possono fare domanda sul sito Microsoft for Startup Founder Hub. La stessa richiesta può essere effettuata sul sito NVIDIA Inception. Entrambe le aziende hanno lasciato intendere che potrebbero espandere questo programma di supporto per le startup AI in futuro per includere startup di altri settori.