Microsoft annuncia nuovi agenti AI per la sicurezza

Microsoft ha lanciato il suo Security Copilot basato sull'intelligenza artificiale un anno fa con lo scopo di portare un chatbot nel settore della sicurezza informatica. Adesso, l’azienda di Redmond ha deciso di espanderlo con agenti AI progettati per assistere in modo autonomo i team di sicurezza. Redmond sta svelando sei dei suoi agenti AI per il suo Security Copilot, oltre a cinque creati dai suoi partner. I sei agenti di sicurezza di Microsoft saranno disponibili in anteprima il mese prossimo. Sono progettati per svolgere attività come il triage e l'elaborazione di avvisi di phishing e perdita di dati, per dare priorità agli incidenti critici e monitorare le vulnerabilità. Come affermato da Vasu Jakkal, vicepresidente aziendale di Microsoft Security: "I sei agenti Microsoft Security Copilot consentono ai team di gestire in modo autonomo attività di sicurezza e IT ad alto volume, integrandosi perfettamente con le soluzioni Microsoft Security".

Microsoft: i nuovi agenti AI per la sicurezza di terze parti

L'azienda sta anche lavorando con OneTrust, Aviatrix, BlueVoyant, Tanium e Fletch per abilitare alcuni agenti di sicurezza di terze parti. Queste estensioni renderanno più semplice analizzare le violazioni dei dati con OneTrust o eseguire analisi delle cause di interruzioni e guasti di rete con Aviatrix. Gli agenti AI stanno diventando un modo sempre più popolare per aziende come Microsoft di vendere alle aziende strumenti AI. Microsoft ha rilanciato il suo Copilot per le aziende all'inizio di quest'anno con chat AI gratuita e accesso ad agenti AI a pagamento.

Questi ultimi agenti AI in Security Copilot sono progettati per essere sfruttati dai team di sicurezza. Tuttavia, Redmond sta anche migliorando la sua protezione dal phishing in Microsoft Teams. Microsoft Defender per Office 365 inizierà a proteggere gli utenti di Teams dal phishing e da altre minacce informatiche all'interno di Teams il mese prossimo, inclusa una migliore protezione contro URL e allegati dannosi. Redmond ha rilascerà nuove informazioni sui suoi prodotti AI per la sicurezza al prossimo evento Microsoft Secure del 9 aprile 2025.