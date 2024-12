Microsoft 365: utenti colpiti da bug di disattivazione licenza Office

Microsoft sta indagando su un problema noto che innesca errori "Prodotto disattivato" per i clienti che utilizzano le app di Office di Microsoft 365. Secondo i report degli utenti online su Reddit e sul sito web della community di Microsoft, gli utenti interessati hanno ricevuto casualmente questi errori "Prodotto disattivato" nelle app di Office, provocando confusione e interruzioni. Come la stessa Microsoft ha spiegato in un documento di supporto pubblicato giovedì, questi problemi derivano da modifiche alle licenze avviate dagli amministratori.

Più precisamente, il problema noto si verifica quando si spostano utenti tra gruppi di licenze (inclusi gruppi di Azure Active Directory o gruppi di sicurezza locali sincronizzati). Lo stesso vale quando si cambiano gli abbonamenti utente, ad esempio passando da una licenza di Office 365 E3 a una licenza di Microsoft 365 E3. Può anche essere attivato quando gli amministratori rimuovono e aggiungono di nuovo utenti ai gruppi di licenze, modificano le impostazioni della licenza o del piano di servizio o attivano il piano di servizio "Ultima versione delle app desktop" nell'abbonamento a Microsoft 365. Per risolvere questo problema di disattivazione, i clienti possono cliccare sul pulsante "Riattiva" sul banner di errore e accedere quando richiesto. L’altra soluzione è quella di disconnettersi da tutte le app di Microsoft 365, chiuderle e riavviarle prima di accedere nuovamente.

Microsoft 365: le soluzioni di Redmond se il problema non si risolve

Se il problema persiste, Microsoft consiglia agli utenti di contattare i propri amministratori per verificare se l'abbonamento a Microsoft 365 è scaduto. Gli amministratori possono controllare i dettagli dell'abbonamento nel portale di gestione degli abbonamenti della piattaforma. Per un'ulteriore risoluzione dei problemi, Microsoft consiglia agli utenti con casi di supporto aperti di fornire dati diagnostici ai propri tecnici, raccolti tramite Office Licensing Diagnostic Tool. In questo modo è possibile trovare la causa principale dei problemi correlati alle licenze. Agli utenti interessati viene inoltre chiesto di fornire ai tecnici del supporto i registri archiviati nella directory %temp%/diagnostics.

Sebbene Microsoft non abbia ancora condiviso una tempistica per una correzione definitiva, il suo team di ingegneri sta indagando attivamente su questo problema noto. L'azienda incoraggia gli utenti e gli amministratori interessati a monitorare i canali di supporto per gli aggiornamenti. Il mese scorso, Microsoft ha anche condiviso una correzione temporanea per un problema noto che riguarda i clienti di Microsoft 365 e che causa il blocco o l'interruzione di Outlook classico durante la copia di testo. A settembre, l'azienda ha corretto un altro bug che bloccava le app di Microsoft 365 durante la digitazione o il controllo ortografico di un testo.