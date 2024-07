Microsoft 365: Teams Rooms avrà supporto per più videocamere

Microsoft 365 ha recentemente aggiunto nuovi annunci sulla roadmap, anche se in maniera ridotta rispetto al normale. Tuttavia, alcuni di questi potrebbero essere abbastanza interessanti. Per gli utenti di Microsoft Teams su Windows e Mac, le riunioni di Teams Rooms aggiungeranno il supporto per più videocamere ad agosto. Teams Room su Windows supporterà fino a quattro telecamere a flusso singolo, che verranno mostrate ai partecipanti alla riunione remota. Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft: “Con la visualizzazione di più telecamere, i partecipanti alla riunione remota avranno la possibilità di seguire tutta l'azione nella stanza. Inoltre, potranno alternare manualmente le visualizzazioni della stanza che desiderano vedere”.

Microsoft 365: le altre novità in arrivo per Teams e OneNote

Il supporto alle videocamere non è l’unica novità mostrata sulla roadmap di Microsoft 365. Infatti, ad agosto, tutte le versioni di Microsoft Teams aggiungeranno alcune nuove funzionalità di amministrazione. Come rivelato da Microsoft: “Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità di unità amministrative (AU) per l'amministrazione di Teams. Le AU rappresentano un modo per delegare i ruoli di amministratore e delegare l'amministrazione a un sottoinsieme di utenti dell'organizzazione, in base ad attributi quali reparto, posizione o unità aziendale. Con le AU puoi creare scenari di gestione più granulari e flessibili per il tuo ambiente Teams. È possibile assegnare i seguenti ruoli, consentendo loro di gestire solo utenti, gruppi e dispositivi all'interno della propria AU: Teams Administrator Teams Device Administrator Teams Communication Administrator Teams Communication Support Engineer Teams Communication Support Specialist Teams Telephony Administrator”

Inoltre, sempre ad agosto, Teams per Windows e Mac includerà poi una funzionalità creata appositamente per i lavoratori ibridi. Secondo l’azienda di Redmond “la posizione di lavoro dell'utente può essere impostata automaticamente su "In ufficio" quando si collega alle periferiche presso una scrivania prenotabile. Una volta che l'IT ha abilitato la policy per un tenant o un gruppo, gli utenti possono scegliere di aggiornare automaticamente la propria posizione semplificando la connessione con i colleghi quando sono in ufficio”. Infine, a novembre l'app OneNote per Windows riceverà una nuova funzionalità di stampante virtuale che funzionerà con la modalità Widows Protected Print (WPP). Al momento questi sono gli unici aggiornamenti della Roadmap di Microsoft 365. Per conoscere le altre novità bisognerà attendere la prossima settimana.