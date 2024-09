Microsoft 365: Teams lancerà una nuova funzionalità di calendario

Nelle scorse ore, la Microsoft 365 Roadmap ha pubblicato una novità interessante dedicata a Teams. A novembre verrà infatti aggiunta una nuova funzionalità di calendario per PC e Mac. Come riportato nella pagina dedicata: “il nuovo calendario in Teams combina ricche funzionalità di produttività e le ultime innovazioni come Microsoft Copilot, per aiutare gli utenti a gestire in modo più fluido i propri programmi, preparare e riepilogare le riunioni e persino identificare i giorni ottimali per la collaborazione in ufficio. Il nuovo calendario in Teams è progettato per essere familiare e affidabile. È infatti un calendario unificato che funziona su nuovo Outlook per Windows, Outlook sul Web, Microsoft Places e ora Microsoft Teams. Con questo aggiornamento, gli utenti vedranno il pulsante "Nuovo calendario" in alto a destra dell'app calendario in Teams”. La nuova funzionalità sarà disattivata per impostazione predefinita. Tuttavia, potrà essere abilitata cliccando sul pulsante "Nuovo calendario".

Microsoft 365: le altre novità di Teams, Outlook e OneNote

Sempre a novembre è in arrivo un'altra funzionalità per Teams sulle piattaforme PC, iOS e Android, dedicata agli organizzatori di riunioni. Come riporta il sito della Microsoft 365 Roadmap: “stiamo espandendo il controllo esistente 'Disattiva copia o inoltro della chat della riunione' per gli organizzatori della riunione per includere sottotitoli in tempo reale, trascrizione e riepilogo della riunione. Con questa modifica, gli organizzatori della riunione con licenze idonee vedranno un controllo nelle opzioni della riunione. Questo è chiamato 'Disattiva copia e inoltro della chat della riunione, sottotitoli in tempo reale e trascrizione'. Quando questo controllo è abilitato, i partecipanti alla riunione non saranno in grado di copiare la chat della riunione, i sottotitoli in tempo reale, la trascrizione in tempo reale o qualsiasi approfondimento generato dal riepilogo intelligente della riunione.”

Oltre a Teams, Microsoft ha annunciato che a dicembre Outlook per PC, Web, e mobile offrirà un modo migliore per organizzare le e-mail tramite Copilot. Secondo l’azienda di Redmond: “Prioritize my inbox by Copilot contrassegna le e-mail ad alta priorità nella tua posta in arrivo e fornisce un breve riepilogo dell'importanza dell'email nell'elenco dei messaggi e nel riquadro di lettura. Le e-mail possono essere ordinate e filtrate in base alla priorità di Copilot. In Web e New Outlook per Windows, puoi anche scegliere di far contrassegnare a Copilot le e-mail a bassa priorità”. Infine, è presente una nuova inserzione che mostra che Copilot Chat verrà aggiunto alla versione web di OneNote a partire da gennaio 2025.