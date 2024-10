Microsoft 365 Roadmap: Outlook migliorerà unione di posta

La scorsa settimana la Microsoft 365 Roadmap ha introdotto alcune funzionalità imminenti, come i temi di Outlook generati dall'intelligenza artificiale tramite Copilot. Inoltre, è in arrivo una funzionalità di sincronizzazione della posta elettronica offline annunciata in precedenza sarebbe diventata disponibile entro la fine di dicembre in anteprima. Nelle scorse ore, Microsoft ha dichiarato che funzionalità di unione di posta più avanzate arriveranno nella nuova app Outlook per Windows e sul web ad aprile 2025. Come riportato sul sito della Roadmap: “l’unione di posta (base) verrà migliorata per consentire la sostituzione dei campi con valori per indirizzo e-mail. Quando verrà lanciato l'unione di posta (avanzata), non solo ogni destinatario riceverà la propria e-mail con solo il proprio indirizzo e-mail nell'elenco dei destinatari, ma le e-mail potranno essere ulteriormente personalizzate per includere contenuti come il proprio nome”.

Outlook per Windows e per il web aggiungeranno un'altra nuova funzionalità a dicembre. Questa consentirà agli utenti di "inserire manualmente una firma in un evento del calendario" come possono fare attualmente nell’app Outlook per Windows "classica". Sempre a dicembre, le app Outlook per dispositivi mobili iOS e Android consentiranno finalmente di sincronizzare l'ordine delle cartelle in modo che siano uguali all'ordine delle altre app Outlook che utilizzano.

Microsoft 365 Roadmap: le novità in arrivo per Teams

Microsoft Teams riceverà anche alcuni miglioramenti a dicembre per gli amministratori su tutte le sue piattaforme. Come riportato sulla Microsoft 365 Roadmap: “stiamo espandendo il controllo "Meeting chat" esistente in Teams Admin Center con due nuovi valori, "Solo in riunione per tutti" e "Solo in riunione eccetto utenti anonimi". In Teams Admin Center, gli amministratori vedranno un'impostazione denominata ‘Meeting chat’ in Riunioni > Criteri riunione > Coinvolgimento riunione. Gli amministratori possono ora selezionare tra cinque opzioni nell'impostazione ‘Meeting chat’: ‘Attivo per tutti’, ‘Attivo per tutti tranne utenti anonimi’, ‘Disattivo’, ‘Solo in riunione per tutti’, ‘Solo in riunione eccetto utenti anonimi’. Gli amministratori possono selezionare i valori ‘Solo in riunione’ per disabilitare la possibilità dei partecipanti di inviare messaggi nella chat della riunione prima o dopo la riunione, per le riunioni organizzate da utenti specifici nel loro tenant”.

A novembre, le versioni desktop e Mac di Teams riceveranno alcuni miglioramenti alla chat del bot AI di Copilot. Secondo la Microsoft 365 Roadmap: “gli agenti del motore personalizzato e i bot di Teams possono ora trasmettere in streaming le risposte come Microsoft Copilot. Possono fornire aggiornamenti in tempo reale sulle loro azioni mentre forniscono parti della risposta mentre la generano, rendendo le interazioni più veloci e coinvolgenti”. Infine, a novembre, anche Teams per le desktop e Mac riceverà alcuni miglioramenti del time clock. Tra le nuove funzionalità è prevista anche una "visione più completa e dettagliata dei dati di pianificazione". L’azienda di Redmond annuncerà nuove funzionalità per le sue applicazioni già la prossima settimana.