Microsoft 365 Roadmap: nuove funzionalità in arrivo su Teams

Gli aggiornamenti di questa settimana pubblicati sulla Microsoft 365 Roadmap sono incentrati riguardano soprattutto le prossime funzionalità che verranno implementate su Teams. Ad esempio, a settembre, gli utenti di Teams sul desktop otterranno alcune nuove funzionalità per la fotocamera. Come riportato sul sito della roadmap: “gli utenti potranno attivare/disattivare alcune funzionalità della fotocamera fornite dagli OEM della fotocamera in modo nativo su Teams Rooms su Windows. Le funzionalità coperte da questa funzionalità includono l'inquadratura di gruppo, l'inquadratura dell'altoparlante attivo e IntelliFrame composto da bordi”.

Sempre a settembre, gli utenti che lavorano con Teams in qualità di amministratore IT per organizzazioni educative, otterranno alcune nuove funzionalità per tutte le piattaforme. Secondo l’azienda di Redmond: “gli amministratori IT per l'istruzione possono ora creare modelli di team dal centro di amministrazione di Microsoft Teams. Come amministratore, puoi utilizzare i modelli per distribuire facilmente team coerenti in tutta l'organizzazione. Con i modelli, i tuoi utenti possono creare rapidamente spazi di collaborazione avanzati con impostazioni, canali e app predefiniti”.

Microsoft 365 Roadmap: nuove funzionalità Teams per macOS e mobile

Le versioni desktop e Mac di Teams riceveranno alcune nuove funzionalità per webinar e municipio. Come riportato ancora sul sito della Microsoft 365 Roadmap: “questa funzionalità consentirà ora agli organizzatori di eventi di impostare etichette di riservatezza per town hall e webinar. Queste etichette sono visibili agli organizzatori quando creano un'istanza di evento una volta selezionate e avvisano gli organizzatori se i dettagli dell'evento in fase di creazione non sono validi per la riservatezza selezionata”.

Gli utenti che utilizzano Teams su Android e iOS potranno essere invitati a partecipare a una presentazione con la funzionalità di relatore esterno. Inoltre, gli utenti desktop e Mac di Teams potranno ricevere una notifica nel loro feed Attività ogni volta che un riepilogo smart della riunione sarà pronto. Come le altre novità, anche quest’ultime verranno introdotte nel mese di settembre. Per scoprire le funzionalità in arrivo nei prossimi mesi bisognerà attendere i nuovi aggiornamenti della Microsoft 365 Roadmap.