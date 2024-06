Microsoft 365: Outlook introdurrà il blocco delle cartelle

Microsoft non smette mai di aggiornare il suo sito roadmap per le nuove funzionalità previste per le sue app Microsoft 365. Tra le novità più importanti vi è una funzionalità che dovrebbe essere generalmente disponibile a dicembre. La nuova app Outlook per Windows e Outlook per il Web aggiungeranno il supporto per il blocco delle cartelle. Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft: “Accedi facilmente alle cartelle più utilizzate bloccandole nella parte superiore della barra di spostamento sinistra nel nuovo Outlook per Windows e Web. Questa funzione semplifica la navigazione, garantendo che le tue cartelle importanti siano sempre a portata di mano”. Un'altra funzionalità della nuova app Outlook per Windows è prevista invece ad agosto. Con il nuovo Outlook per Windows, gli utenti potranno aprire allegati di tutti i tipi nella rispettiva app desktop facendo doppio clic su di essi.

Microsoft 365: le altre novità della roadmap

Per quanto riguarda le altre funzionalità in arrivo, a luglio gli utenti Word per iOS potranno aprire documenti PDF in app anche convertirli in Word. L’app Excel riceverà a luglio due nuove funzionalità a tema Copilot. La prima consentirà agli utenti di chiedere a Copilot "grafici e tabelle pivot più specifici, inclusa la specifica degli assi xey dei grafici". L'altra consentirà invece di accedere a Copilot per i riepiloghi delle colonne nell'app.

L’azienda di Redmond aggiungerà anche alcune funzionalità di Teams Rooms ad agosto. La prima sarà disponibile per le versioni Windows e Mac: Secondo Microsoft: “Utilizzando le informazioni sul conteggio delle persone, il riquadro video della stanza viene ridimensionato dinamicamente nella visualizzazione Galleria. Se nella stanza è presente un solo utente, il riquadro video avrà le stesse dimensioni del riquadro del partecipante remoto. Se nella sala è presente più di un utente, il riquadro video della sala sarà 4 volte più grande del riquadro del partecipante remoto”. Infine, L'altra funzionalità imminente è solo per gli utenti Windows. Come riportato sul sito della Microsoft 365 Roadmap: “Quando si partecipa a una riunione in una sala Microsoft Teams su Windows con un dispositivo complementare, i partecipanti nella sala verranno raggruppati sotto il nodo della sala. I partecipanti devono accedere tramite l'accesso di prossimità con Microsoft Teams Rooms”.