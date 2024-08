Microsoft 365: in arrivo nuove funzionalità di List in SharePoint

Questa settimana, il sito della Microsoft 365 Roadmap ha introdotto parecchie novità per l’app List in Sharepoint che arriveranno nelle prossime settimane e mesi. A settembre, l'app List aggiungerà una nuova notifica. Come riportato sul sito della roadmap: “gli utenti dei moduli List possono iscriversi per essere avvisati delle nuove risposte sui loro moduli. Per impostazione predefinita, questa opzione sarebbe disattivata, ma un collaboratore del modulo può attivarla e ricevere una notifica e-mail per ogni nuova risposta su quel modulo in seguito”. Un'altra funzionalità prevista per settembre aggiungerà una funzionalità di pianificazione a List. Secondo Microsoft: “i proprietari e i collaboratori del modulo List possono pianificare date e orari specifici per iniziare e interrompere l'accettazione delle risposte. Il modulo sarà attivo durante il periodo designato e smetterà automaticamente di accettare risposte una volta raggiunta l'ora di fine pianificata”.

Microsoft 365: allegati e ramificazioni ai moduli di List

A novembre, Microsoft 365 aggiungerà una funzionalità relativa agli allegati a Lists. Secondo l’azienda: “gli utenti potranno aggiungere campi di allegato per migliorare i loro moduli di List. Questa funzionalità consente agli utenti di caricare file direttamente sul modulo, fornendo contesto aggiuntivo o documentazione necessaria”. Sempre nello stesso mese, Lists includerà un nuovo modo per aggiungere ramificazioni ai moduli. Come riportato sul sito della roadmap: “i moduli di Microsoft Lists consentiranno agli utenti di creare moduli dinamici con ramificazioni e logica condizionale. Questo aggiornamento consente agli utenti di personalizzare i propri moduli per visualizzare domande pertinenti in base alle condizioni applicate alle risposte precedenti, consentendo loro di progettare moduli più intelligenti che si adattino alle loro esigenze di raccolta dati”.

Infine, in un post non relativo a List, Microsoft ha confermato che prevede di aggiungere la funzionalità Intelligent Recap in Microsoft Teams per i suoi clienti Government Community Cloud High (GCC-H). Tale funzionalità dovrebbe essere implementata a settembre.