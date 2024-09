Microsoft 365 Copilot 'Wave 2': evento ufficiale il 16 settembre

Un paio di settimane fa, sono circolate alcune voci su Internet secondo cui Microsoft stava pianificando di annunciare alcuni cambiamenti di branding per il suo servizio aziendale di intelligenza artificiale generativa chiamato Microsoft 365 Copilot. Ora, sembra che abbiamo un giorno e un orario per quando tali rivelazioni saranno fatte. In un post su LinkedIn, la società afferma che terrà un evento in streaming denominato "Microsoft 365 Copilot: Wave 2" lunedì 16 settembre. Il CEO di Microsoft Satya Nadella e Jared Spataro, vicepresidente aziendale per la divisione AI at Work dell'azienda, parteciperanno all'evento in streaming.

Microsoft 365 Copilot: i possibili annunci durante l’evento

Ufficialmente, la descrizione dell'evento afferma che Nadella e Spataro parleranno della "prossima fase dell'innovazione di Copilot". Tuttavia, le indiscrezioni precedenti affermavano anche che Microsoft avrebbe apportato alcune modifiche al marchio. Ciò includerebbe l'eliminazione del lungo nome "Microsoft Copilot per Microsoft 365" in "Microsoft 365 Copilot". Anche altre app di produttività Copilot potrebbero essere modificate, ad esempio, da "Copilot in Word" al più lungo "Microsoft 365 Copilot in Word". Oltre alle modifiche al brand dell'azienda di Redmond, potrebbero essere rivelate novità sulle funzionalità di Copilot che saranno rese disponibili nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Il sito Microsoft 365 Roadmap potrebbe offrire alcuni indizi su cosa potrebbe essere rivelato. Il mese scorso, ha aggiunto elenchi di funzionalità imminenti come il supporto per la generazione di immagini nella chat di Copilot.

Altri elenchi di funzionalità in arrivo includono una che consentirà agli utenti di PowerPoint di accedere a Copilot per "guidare la tua narrazione" in una presentazione, offrire agli utenti "suggerimenti automatici di prompt" nella chat di Copilot e accedere alla funzionalità di riepilogo intelligente del servizio per qualsiasi riunione e chiamata ad hoc in Microsoft Teams. Al momento non sono stati condivisi ulteriroi dettagli sull'evento. Gli utenti che desiderano saperne di più dovranno quindi attendere il prossimo 16 settembre.