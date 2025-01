Microsoft 365 Copilot Chat si rinnova con agenti a pagamento

Microsoft ha rilanciato il suo Copilot gratuito per le aziende come Microsoft 365 Copilot Chat, completo della possibilità di usare agenti AI. Copilot Chat è l'ultimo tentativo di Microsoft di abituare le persone a usare l'AI al lavoro e a farvi affidamento abbastanza da convincerle a pagare 30 dollari al mese per ottenere la versione completa di Microsoft 365 Copilot. Come spiegato da Jared Spataro, responsabile marketing di Microsoft per AI at work, al sito The Verge: "si tratta di una chat AI gratuita e sicura basata su GPT. Puoi caricare file, quindi è molto paragonabile alla concorrenza, in effetti pensiamo che persino a questo livello sia migliore della concorrenza". Spataro non ha voluto nominare la concorrenza, ma si riferiva chiaramente a ChatGPT e Gemini di Google.

Microsoft 365 Copilot Chat: prezzo degli agenti AI basato sui “messaggi”

Microsoft 365 Copilot Chat è essenzialmente un rebranding di quello che una volta era Bing Chat Enterprise prima che Microsoft lo rinominasse semplicemente Copilot. Ora include l'accesso agli agenti AI di Copilot direttamente all'interno dell'interfaccia della chat. Questi agenti sono progettati per funzionare come colleghi virtuali e possono fare cose come monitorare le caselle di posta elettronica o automatizzare una serie di attività. Gli utenti potranno creare e utilizzare agenti tramite Copilot Studio, utilizzare agenti che si basano su dati web e persino utilizzare agenti basati su dati di lavoro tramite il grafico Microsoft. L'utilizzo di agenti con Copilot Chat verrà valutato tramite il misuratore Copilot Studio in Azure o tramite un'opzione pay-as-you-go.

Microsoft misura il costo degli agenti attraverso il loro utilizzo nei messaggi. Quindi, le risposte classiche che non raggiungono grandi modelli linguistici hanno un prezzo pari a un messaggio (1 centesimo). Dall’altro lato, le risposte generative costano due messaggi e qualsiasi cosa fatta con Microsoft Graph (inclusi i file archiviati in SharePoint) costerà 30 messaggi. L'esperienza di chat effettiva in Copilot Chat è in gran parte invariata e utilizza GPT-4o per le query. Gli utenti possono anche caricare file in Copilot Chat e fargli riassumere documenti Word o persino analizzare dati in fogli di calcolo Excel. Spataro afferma che Microsoft non ha in programma di abilitare una modalità di prova di Microsoft 365 Copilot. Tuttavia, è chiaro che Copilot Chat è progettato per invogliare le aziende a pagare per ottenere Copilot all'interno delle app di Office. La nuova strategia porterà ai risultati sperati? Solo il tempo potrà dirlo.