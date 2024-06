Microsoft 365 arriva condivisione file Office locali su Outlook

Microsoft ha rivelato le nuove funzionalità che verranno introdotte presto nei propri prodotti. Questa volta le novità sono più interessanti rispetto alle ultime due settimane. Ad esempio, ad agosto la nuova versione di Outlook per Windows implementerà una funzionalità che consentirà di condividere i file delle app di Office locali. Come riportato sul sito della Microsoft 365 Roadmap: “Quando gli utenti utilizzano le app Microsoft Word, Excel o PowerPoint e desiderano condividere un file salvato localmente nel proprio dispositivo (non archiviato in una posizione cloud), il nuovo Outlook per Windows verrà visualizzato come destinazione di condivisione e potranno sarà in grado di inviare facilmente il file via e-mail”.

La nuova app Outlook per Windows e la versione web aggiungeranno presto anche alcune nuove funzionalità di ricerca. Queste saranno disponibile in una versione di anteprima a luglio, con un lancio completo ad agosto. Infine, la Roadmap contiene un elenco per la nuova app Windows Outlook per una funzionalità che verrà implementata a marzo 2025. Questa aggiungerà il supporto per l'apertura di file .pst nell'app: “la versione iniziale del supporto PST nel nuovo Outlook per Windows consentirà agli utenti di aprire file "*.pst" (file di dati di Outlook), leggere tutti i messaggi di posta elettronica all'interno del file "*.pst" e cercare messaggi di posta elettronica all'interno del file ".pst". Questo supporto iniziale è limitato agli elementi di posta ed è di sola lettura. Tutti i dati del calendario, dei contatti e delle attività salvati nei file "*.pst" sono ancora presenti, ma non è possibile accedervi in ​​questa versione iniziale”.

Microsoft 365: le altre novità della roadmap

L'app Microsoft Teams per PC e Mac aggiungerà una visualizzazione espansa della galleria a luglio. Come riportato sul sito ufficiale: “Quando la finestra della riunione è ridotta a icona, i partecipanti possono ingrandire la visualizzazione piccola della riunione di Teams in una nuova visualizzazione più grande della raccolta, semplificando il multitasking sullo schermo e rimanendo informati sugli eventi della riunione. Gli utenti possono scegliere la dimensione della finestra di visualizzazione della raccolta ridotta a icona tra le seguenti opzioni: un partecipante visibile nella finestra ridotta a icona, 4 partecipanti visibili nella finestra ridotta a icona, completamente ridotto a icona o completamente espanso”. Inoltre, ad agosto, Teams per PC, Mac e Web semplificherà la ricerca delle app. Gli utenti potranno trovare facilmente le app che hanno utilizzato in precedenza in chat, canali e riunioni di gruppo. Ciò permetterà loro di acconsentire all'utilizzo dell'app ovunque in Teams con un clic.

Teams riceverà alcune nuove funzionalità di chat a luglio. Come riportato sulla Microsoft 365 Roadmap: “gli utenti della chat potranno accedere a informazioni contestuali tra cui membri, messaggi appuntati, file e collegamenti condivisi e punto di ingresso per la ricerca contestuale da questo canvas”. Inoltre, l'app Excel per PC, Mac e Web aggiungerà una nuova funzionalità di riepilogo dei dati a luglio. Infine, il sito della roadmap afferma che l'app OneNote per Mac aggiungerà il supporto per l'assistente AI Copilot a dicembre.