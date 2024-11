Microsoft 365: abbonati costretti a pagare di più per Copilot

Microsoft 365 offre attualmente due opzioni di abbonamento consumer: Microsoft 365 Family e Microsoft 365 Personal. Il primo estende i vantaggi dell'abbonamento fino a sei persone, mentre il secondo è limitato a un singolo utente. Nei mesi scorsi, Microsoft ha introdotto funzionalità AI premium per i consumer tramite il piano Copilot Pro e per gli utenti aziendali e commerciali tramite il piano Microsoft 365 Copilot. Adesso l’azienda sta testando un nuovo piano consumer che include funzionalità AI a un costo di più elevato. Questo piano è attualmente in fase di test in Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Singapore, Taiwan e Thailandia. In Australia, il costo annuale del nuovo abbonamento Microsoft 365 Family con AI sarà di 179 dollari australiani. Si tratta di un aumento di 40 dollari australiani rispetto ai 139 dollari australiani del piano senza funzionalità AI.

Il problema è che Microsoft sta migrando tutti gli utenti esistenti del piano Microsoft 365 a questo nuovo piano più costoso. Sebbene il prezzo aggiornato entrerà in vigore al prossimo rinnovo, questa modifica potrebbe infastidire coloro che non hanno bisogno o non desiderano le funzionalità AI. Microsoft offre ancora un piano Microsoft 365 senza AI al prezzo originale. Tuttavia, gli utenti devono annullare l'abbonamento corrente e acquistare separatamente l'opzione più economica.

Microsoft 365: utenti avranno a disposizione 60 crediti AI al mese

Il piano aggiornato fornisce agli abbonati Personal e Family 60 crediti AI al mese. Questi sono utilizzabili in varie applicazioni, tra cui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Forms, OneNote, Designer, Notepad, Photos e Paint. Ogni richiesta specifica di un'azione di servizio AI Copilot o equivalente, come la generazione di testo, una tabella o un'immagine, consumerà un credito. Tuttavia, i vantaggi AI sono esclusivi del proprietario dell'abbonamento e non possono essere condivisi con altri membri di Microsoft 365 Family. Per accedere alle funzionalità AI, gli altri membri della famiglia possono acquistare un abbonamento Copilot Pro individualmente. Microsoft ha dichiarato che i crediti AI non utilizzati non vengono trasferiti al mese successivo. Questi crediti vengono azzerati il ​​primo di ogni mese, indipendentemente dall'utilizzo.

Se 60 crediti AI non sono sufficienti, gli utenti possono acquistare un piano Copilot Pro dedicato per un accesso più esteso alle funzionalità AI in Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Forms, Designer, Notepad, Photos e Paint. Sebbene sia attualmente in fase di test in mercati selezionati, in futuro questo piano potrebbe estendersi ad altre regioni, tra cui Europa e Stati Uniti. Questa mossa di Microsoft di raggruppare le funzionalità AI in un piano più costoso ha sollevato preoccupazioni circa potenziali aumenti di prezzo per tutti. Mentre l'azienda afferma di ascoltare il feedback degli utenti, resta da vedere come questo nuovo piano sarà accolto dai consumatori a livello globale.