Metti al sicuro le tue password con NordPass Premium (ora in offerta)

Conservare in luogo sicuro al le password e accedere ai propri servizi in totale sicurezza sono due dei motivi principali per cui una persona ha bisogno di un password manager. Un'esigenza che accomuna sempre più utenti, stanchi di perdere ogni volta tempo prezioso nel ricordarsi questa o quella password.

A questo proposito segnaliamo l'ultima offerta sul piano di due anni di NordPass, password manager completo progettato dal team che sta dietro a NordVPN. Grazie alla promozione in corso, si può risparmiare il 56% e attivare il servizio a 1,29 euro al mese invece di 2,99 euro.

Mettere al sicuro le proprie password con NordPass Premium

Il piano Premium di NordPass include numerosi benefici rispetto all'account gratuito. Tra questi vi sono ad esempio l'accesso su diversi dispositivi e l'identificazione di password deboli, vecchie e riutilizzate. Incluso vi è anche uno strumento che scansiona il web alla ricerca di eventuali fughe di dati: qualora una delle carte di credito personali o un'e-mail risultino coinvolte, l'app invierà in automatico una notifica per segnalarlo.

Un'ulteriore funzionalità di sicurezza inclusa è Mascheramento e-mail. Si tratta di una novità recente, per mezzo della quale gli utenti sono in grado di creare indirizzi di posta elettronica unici. Quest'ultimi rappresentano uno strumento efficace per proteggere la propria casella e-mail principale da messaggi spam e minacce informatiche.

C'è infine la funzione File Allegati, che consente di allegare documenti critici come password o carte di credito per un accesso rapido e sicuro.

Il piano di due anni di NordPass Premium è in sconto del 56%. L'ultima offerta permette ai nuovi utenti di iscriversi al servizio a 1,29 euro al mese, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.