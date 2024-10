Meta starebbe sviluppando il proprio motore di ricerca AI

Dopo Meta sta lavorando a un motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale. Ciò è quanto riportato in un nuovo rapporto di The Information. Lo strumento di ricerca fornirebbe riepiloghi automatizzati di eventi e notizie attuali per alimentare il chatbot AI disponibile tramite Facebook e Instagram. Il chatbot di Meta si basa sulle ricerche web di Google e Microsoft Bing per rispondere alle domande degli utenti. Tuttavia, un team di Meta ha lavorato per più di otto mesi su un database interno che consentirebbe al chatbot di recuperare informazioni senza passare attraverso un motore di ricerca esterno a se stesso. La fonte afferma che Meta ha preso provvedimenti per compilare il proprio indice web distribuendo spider per scansionare e catalogare le pagine Internet. I dati raccolti saranno utilizzati per addestrare modelli di apprendimento automatico per restituire risultati pertinenti su query su argomenti, persone ed eventi.

Meta: accordo con Reuters per news e altri contenuti

Questa è sia un'enorme opportunità che una grande sfida per Meta. La creazione del suo motore di ricerca potrebbe rendere il chatbot più utile, mantenendo i dati degli utenti e le interazioni confinati alle sue piattaforme. D'altro canto, lo scraping di contenuti web solleva anche gravi problemi legali in merito al copyright e al giusto compenso per i creator. Meta ha anche annunciato un accordo pluriennale con Reuters la scorsa settimana. Questo accordo fornirà l'accesso legale al chatbot AI di Meta per reperire articoli di notizie e contenuti completi da Reuters.

Anche altri giganti, tra cui Apple, OpenAI e Perplex, stanno muovendo i primi passi nella ricerca AI. Gli aggiornamenti software di Apple hanno lasciato intendere che potrebbe lavorare sulla creazione di un motore di ricerca interno. Perplexity ha dovuto invece affrontare cause legali da parte di editori come News Corp e The New York Times per questioni di copyright. OpenAI ha confermato di stare lavorando su un modello chiamato SearchGPT. Come ha scritto l’azienda nel suo blog: "SearchGPT risponderà rapidamente e direttamente alle tue domande con informazioni aggiornate dal web, fornendoti al contempo link chiari a fonti pertinenti".