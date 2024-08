Meta Spark: addio alla piattaforma di effetti AR da gennaio 2025

Nel 2017, Meta ha lanciato la piattaforma Spark, che consentiva ai creator di realizzare e condividere facilmente esperienze AR su larga scala. Queste potevano essere pubblicate su Instagram, Facebook e Messenger, raggiungendo miliardi di persone in tutto il mondo. Con sorpresa di tutti, l’azienda di Menlo Park ha ora annunciato la sua decisione di chiudere la piattaforma Meta Spark. Tool e contenuti di terze parti su Spark non saranno più disponibili a partire dal 14 gennaio 2025. Ciò include tutti gli effetti AR esistenti creati da marchi e creator in tutto il mondo. Tuttavia, gli effetti AR creati dal team Meta continueranno a essere disponibili su Facebook, Instagram e Messenger. I creator devono scaricare e salvare tutti i loro file di effetti AR, risorse, video demo e altri file prima della chiusura di Meta Spark.

Meta Spark: chiusura per dare priorità a nuovi prodotti

Nell’annuncio pubblicato sul proprio blog, l’azienda ha dichiarato che la decisione di chiudere Meta Spark fa parte dei loro sforzi più ampi per dare priorità ad altri prodotti che ritengono possano soddisfare al meglio le esigenze future dei loro consumatori e clienti aziendali. Meta ha sottolineato di aver preso questa decisione dopo un'attenta riflessione. È importante notare che l’azienda rimane impegnata nei suoi investimenti a lungo termine in nuove piattaforme informatiche. Inoltre, sta spostando le risorse verso la prossima generazione di esperienze attraverso nuovi strumenti, come il visore AR Meta Quest.

L’azienda ha menzionato specificamente nella sua pagina FAQ che non offre strumenti alternativi per creare, pubblicare o gestire effetti AR sulle piattaforme Meta. Infatti, la società ha categoricamente dichiarato che non prevede di creare alcun contenuto AR personalizzato per piattaforme mobile-first come Facebook e Instagram in futuro. È un addio agrodolce agli effetti AR come li conosciamo adesso. Il futuro di questa tecnologia è invece ancora tutto da scrivere.