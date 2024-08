Meta Quest 3: modello economico potrebbe debuttare a settembre

Meta avrebbe annullato i suoi piani di annunciare un visore XR di fascia alta ispirato ad Apple Vision Pro, progetto su cui ha iniziato a lavorare l'anno scorso. L’azienda avrebbe infatti fatto fatica a mantenere il prezzo del visore vicino al prezzo stabilito di 1.000 dollari. Tuttavia, sarebbe in arrivo un nuovo modello economico di Meta Quest 3 XR, che potrebbe debuttare già il prossimo mese. A rivelarlo è il sempre informato Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter Power On. Gurman nota che questa versione più economica del visore Meta Quest 3 potrebbe chiamarsi Meta Quest 3S. Il suo prezzo potrebbe variare tra i 300 e i 400 dollari. Per fare un paragone, il Meta Quest 3, lanciato a giugno dell'anno scorso, parte da 499 dollari per il modello da 128 GB.

Meta potrebbe raggiungere questo prezzo vendendo i controller separatamente. Tuttavia, se il controller dovesse costare 100 dollari, il prezzo totale potrebbe avvicinarsi a quello del Quest 3 standard. Ciò renderebbe il presunto Meta Quest 3S irrilevante. Pertanto, si ipotizza che le possibilità che i controller non siano inclusi nella confezione siano piuttosto basse.

Meta Quest 3: probabile arrivo al Meta Connect insieme agli occhiali AR

Meta dovrebbe annunciare il nuovo Quest 3S al suo evento Connect, che si terrà presso la sede centrale di Menlo Park il 25 e 26 settembre. Si vocifera anche che Meta potrebbe presentare degli occhiali AR simili ai Google Glass, nome in codice "Orion". In particolare, gli occhiali AR sono stati avvistati il ​​mese scorso in un'immagine che Mark Zuckerberg aveva condiviso all'inizio di quest'anno. Il CEO di Meta ha anche rivelato che "sarà pronto a condividere di più su questo dispositivo entro la fine dell’anno ". Secondo le ultime indiscrezioni, si prevede che gli occhiali AR di Meta saranno diversi dagli occhiali smart Ray-Ban. Tuttavia, è probabile che si basino sulla stessa tecnologia. L’azienda di Menlo Park non ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito. Per sapere se questi dispositivi verranno effettivamente rilasciati bisognerà attendere le prossime settimane.