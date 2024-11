Meta riduce del 40% il costo del piano senza pubblicità in UE

Meta ha deciso di abbassare il prezzo del suo abbonamento senza pubblicità per Facebook e Instagram del 40% nei paesi dell'Unione Europea, in un tentativo di rispondere alle pressioni dei regolatori. Da oggi, 13 novembre, il piano avrà un costo di 6€ al mese per chi si iscrive tramite il web e di 8€ per chi utilizza dispositivi iOS o Android. Gli utenti che aggiungeranno ulteriori account dovranno pagare 4€ al mese sul web e 5€ sui dispositivi mobili. Meta applicherà automaticamente la riduzione ai suoi attuali abbonati e permetterà loro di decidere se mantenere l'abbonamento.

Oltre all'abbonamento ridotto, Meta offrirà una terza opzione per gli utenti dell'UE che non desiderano pagare. Questi potranno accedere a una versione gratuita delle app con annunci pubblicitari meno personalizzati, basati solo sui dati raccolti durante una singola sessione di utilizzo. Gli annunci saranno comunque influenzati da fattori generali come età, sesso e posizione dell'utente, ma saranno meno mirati rispetto a quelli tradizionali.

Meta introdurrà pubblicità a schermo intero

Tuttavia, per compensare la riduzione dell'efficacia degli annunci, Meta introdurrà pubblicità a schermo intero non saltabili. L'azienda giustifica questa scelta affermando che molte piattaforme concorrenti già utilizzano questo tipo di pubblicità e che ciò permetterà di mantenere stabile il valore per gli inserzionisti, nonostante la personalizzazione ridotta. Le modifiche arrivano in risposta alle richieste dell'UE, che ha chiesto a Meta di fornire un'opzione gratuita con pubblicità meno invasive.

I regolatori stanno attualmente indagando sul modello di abbonamento senza pubblicità di Meta, che potrebbe violare il Digital Markets Act (DMA). Secondo le conclusioni preliminari dell'UE, Meta potrebbe aver imposto un sistema di "consenso o pagamento", limitando la scelta degli utenti. L'indagine dovrebbe concludersi entro marzo e, se Meta sarà trovata colpevole di aver violato il DMA, rischia una multa fino al 10% del suo fatturato globale, pari a circa 13 miliardi di dollari.