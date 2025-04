Meta lancia gli annunci pubblicitari su Threads a livello globale

La piattaforma Threads, creata da Meta, sta ufficialmente aprendo le porte agli annunci pubblicitari per tutti gli inserzionisti idonei a livello globale. Questo segna un passaggio cruciale nella strategia di monetizzazione del social network ispirato a X, che ha raggiunto oltre 275 milioni di utenti attivi mensili. La transizione è iniziata con test limitati a gennaio 2025 negli Stati Uniti e in Giappone, ma ora la piattaforma mira a implementare un’espansione graduale in più di 30 paesi, garantendo un equilibrio tra esperienza utente e obiettivi commerciali.

Matthew Tye, portavoce di Meta ha dichiarato che l'azienda sta adottando un approccio graduale per imparare a massimizzare sia l’esperienza degli utenti che quella degli inserzionisti. Gli annunci saranno chiaramente contrassegnati da un’etichetta grigia con scritto “Sponsorizzato” accanto al nome dell’account promotore, un dettaglio che sottolinea la trasparenza verso gli utenti.

Threads è nato come un’estensione di Instagram e ha rapidamente guadagnato terreno come alternativa a X, sfruttando le connessioni esistenti con la comunità di Instagram. Nonostante alcune critiche, tra cui la limitata personalizzazione e la scelta di ridurre i contenuti politici, la piattaforma ha saputo conquistare una base utenti significativa.

Adam Mosseri aveva già parlato dell'importanza delle pubblicità

Il responsabile di Instagram e Threads, Adam Mosseri, aveva già sottolineato ad aprile 2024 l’importanza di generare entrate per sostenere i costi operativi sottolineando quanto Threads dovesse guadagnare abbastanza per coprire le spese delle persone e dei server necessari.

Il panorama competitivo non è meno impegnativo, con piattaforme emergenti come Bluesky che vantano oltre 20 milioni di utenti. Tuttavia, Meta punta a consolidare la posizione di Threads, bilanciando la monetizzazione con il miglioramento continuo dell’esperienza utente. Per gli inserzionisti, questo rappresenta un’opportunità unica per raggiungere un’audience diversificata, mentre Meta rafforza il suo ecosistema di social media.

Inoltre, il lancio globale degli annunci segue un percorso strategico che riflette l’impegno di Meta nel garantire che la piattaforma rimanga economicamente sostenibile. Threads si distingue per il suo approccio user-friendly, ma è chiaro che la competizione con altre piattaforme richiederà innovazione continua e una gestione equilibrata delle esigenze degli utenti e degli inserzionisti.