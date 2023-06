Newsletter che si creano da sole in meno di 3 minuti? La rivoluzione di GetResponse

GetResponse è una delle piattaforme di email marketing, marketing online e marketing automation più gettonate. Ed è anche tra le prime in Italia ad introdurre la creazione di newsletter automatiche con l'aiuto del modello linguistico GPT di OpenAI. Il risultato? Il processo di creazione di una newsletter diventa 6 volte più veloce.

GetResponse vuole venire incontro a tutte quelle aziende e ai professionisti che non dispongono di risorse da dedicare sia alla creazione che all'ottimizzazione delle campagne di email marketing, uno degli strumenti più potenti in Italia per veicolare messaggi di natura informativa e commerciale. L'iscrizione alla piattaforma è gratuita.

GetResponse annuncia il Generatore di email con Intelligenza Artificiale

Il debutto negli Stati Uniti del Generatore di email tramite la tecnologia GPT di OpenAI è stato stupefacente. Dai primi dati raccolti, infatti, è possibile affermare che il tempo medio per la creazione di una newsletter è crollato da 19 minuti a meno di 3 minuti. Il funzionamento del nuovo strumento di GetResponse è molto semplice: se vuoi generare una newsletter ti basta inserire le informazioni chiave, il tono comunicativo, l'occasione e il pubblico di destinazione, al resto pensa tutto l'IA.

Oltre a rendere 6 volte più veloce il processo di creazione di una newsletter, il Generatore di Email con Intelligenza Artificiale pensa anche al design, all'ottimizzazione del tasso di apertura e alla traduzione in più lingue.

Se sei un marketer, un imprenditore, una PMI o una grande azienda che non ha tempo né budget da dedicare alla creazione delle newsletter, il Generatore di Email con IA è la soluzione ideale per risparmiare tempo e concentrare i propri sforzi sull'analisi delle prestazioni e sull'ottimizzazione delle campagne. Iscriviti ora a GetResponse per abbracciare la rivoluzione dell'email marketing.

