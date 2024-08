Meta e Spotify testano nuova integrazione musicale su Instagram

Questa nuova funzione è stata individuata per la prima volta dall'ingegnere specializzato in reverse engineering Alessandro Paluzzi, che spesso scova funzionalità non ancora rilasciate mentre sono ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, poiché Meta e Spotify testano regolarmente nuovi concetti, non è certo che questa funzione verrà effettivamente lanciata al pubblico a breve.

In uno screenshot condiviso da Paluzzi su Threads, si nota un'opzione che permetterebbe agli utenti di condividere continuamente le canzoni riprodotte su Spotify, invece di selezionarne una manualmente dal catalogo di Instagram. Un messaggio in evidenza spiega che sarà possibile interrompere la condivisione della musica in qualsiasi momento. Se la funzionalità verrà introdotta, si tratterà di un'evoluzione rispetto a quanto già offerto oltre un anno fa, quando Instagram ha aggiunto la possibilità di condividere clip di 30 secondi di brani musicali nelle Note.

Grazie alle Note sarà più facile condividere i propri brani preferiti

Le Note, introdotte nel 2022, permettono agli utenti di condividere brevi aggiornamenti o il loro stato, visibili nella parte superiore della sezione messaggi di Instagram. La funzione musicale delle Note è già disponibile in tutti i mercati dove Instagram dispone dei diritti di licenza per la musica.

Una collaborazione più stretta con Spotify potrebbe automatizzare la pubblicazione di brani su Instagram, rendendo più facile per gli utenti condividere ciò che stanno ascoltando anche mentre utilizzano altre applicazioni. Questa funzionalità ricorda alcune caratteristiche di social networking già presenti all'interno di Spotify.

Attualmente, Spotify permette agli utenti di collegare il proprio account a Facebook per visualizzare le canzoni che i loro amici stanno ascoltando nella sezione dedicata della versione desktop. Inoltre, Spotify ha testato una funzione di "comunità" che consentirebbe di vedere in tempo reale ciò che gli altri utenti stanno ascoltando su dispositivi mobili, anche se questa opzione non è stata ancora resa disponibile.