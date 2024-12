Meta contro le truffe online: una nuova campagna di sicurezza

Meta, la società che gestisce Facebook, Instagram e WhatsApp, ha lanciato una campagna globale per contrastare le truffe online, un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto nel periodo natalizio. Questo progetto si inserisce in un piano più ampio volto a proteggere gli utenti dai crescenti pericoli legati alle frodi digitali.

Nel corso dell’anno, Meta ha già intrapreso azioni significative per arginare le attività fraudolente. In particolare, ha eliminato oltre due milioni di account sospettati di essere coinvolti in truffe in paesi come Cambogia, Myanmar, Laos, Emirati Arabi Uniti e Filippine. Inoltre, sono stati rimossi migliaia di link ingannevoli: 15.000 URL di phishing sono stati bloccati in Vietnam e 9.000 a Singapore.

Con il supporto della società di cybersecurity Graphika, Meta ha identificato tre tipologie principali di truffe che proliferano durante le festività. Queste includono offerte false su regali natalizi, vendite fraudolente di decorazioni e la distribuzione di coupon fittizi per negozi noti. I truffatori stanno utilizzando tecniche sempre più avanzate per ingannare gli utenti, tra cui l’uso di voci generate dall’intelligenza artificiale e recensioni fasulle per rendere più credibili le proprie operazioni.

I consigli di Meta per evitare truffe online

Meta riconosce che il problema delle truffe online va oltre i confini delle singole piattaforme. Per questa ragione, l’azienda ha collaborato con Rachel Tobac, esperta di sicurezza informatica, per sensibilizzare gli utenti sui rischi del web e offrire consigli pratici su come proteggersi.

Con questa campagna, Meta conferma il suo impegno nella lotta contro le frodi digitali e la protezione della sua vasta comunità di utenti. Tuttavia, l’azienda sottolinea che la sicurezza online è una responsabilità condivisa.

Gli utenti devono restare vigili e adottare comportamenti sicuri, come evitare di cliccare su link sospetti, non divulgare dati personali a sconosciuti e utilizzare password robuste e uniche per ciascun account. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella battaglia contro le truffe digitali, soprattutto in un momento in cui le festività aumentano le opportunità per i truffatori di colpire.