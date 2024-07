Meta AI: l'assistente diventa multilingue e più intelligente

Meta AI, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale di Meta su Facebook, Instagram e Messenger, può ora parlare in più lingue e creare selfie stilizzati. Gli utenti possono infatti indirizzare le domande al nuovo modello AI di punta di Meta, Llama 3.1 405B il quale, secondo la società, può gestire query più complesse rispetto al modello precedente. La vera domanda è se queste novità saranno sufficienti a migliorare l’esperienza complessiva del modello trovato deludente da molti al momento del lancio. Le prime iterazioni di Meta AI hanno avuto problemi con fatti, numeri e ricerche sul web. Inoltre, spesso il modello non è riuscito a completare attività di base, come cercare ricette e tariffe aeree.

A livello teorico, Llama 3.1 405B potrebbe fare la differenza. L'azienda afferma che il nuovo modello è particolarmente adatto alle domande di matematica e di programmazione. Ciò per aiutare con i problemi dei compiti di matematica, spiegare concetti scientifici, debug del codice e così via. Tuttavia, c’è un problema. Gli utenti di Meta AI devono passare manualmente a Llama 3.1 405B per poterlo utilizzare. Inoltre, sono limitati a un certo numero di query ogni settimana prima che Meta AI passi automaticamente a un modello con meno funzionalità (Llama 3.1 70B). Menlo Park sta etichettando l'integrazione di Llama 3.1 405B come "anteprima" per il momento.

Meta AI lancia il modello Imagine Yourself

C'è un altro nuovo modello di intelligenza artificiale generativa oltre a Llama 3.1 405B in Meta AI e alimenta la funzione selfie. Il modello Imagine Yourself, crea immagini basate sulle foto di una persona e un messaggio come "Immaginami mentre surfo" o "Immaginami in vacanza al mare". Disponibile in versione beta, Imagine Yourself può essere invocato in Meta AI digitando "Imagine me". L'azienda non ha detto quali dati sono stati utilizzati per addestrare Imagine Yourself. Tuttavia, i termini di utilizzo dell'azienda chiariscono che vengono usati post e immagini pubbliche sulle piattaforme dell’azienda. Questa politica – e il contorto processo di opt-out – non è stata gradita a tutti gli utenti.

Meta AI offre anche nuovi strumenti di modifica che consentono agli utenti di aggiungere o rimuovere, cambiare o modificare oggetti con istruzioni. Ad esempio, è possibile chiedere: "Cambia il gatto in un corgi". A partire dal prossimo mese, Meta AI riceverà un pulsante "Modifica con AI" per visualizzare ulteriori opzioni di perfezionamento. Infine, nei prossimi giorni, gli utenti di Meta AI inizieranno a vedere nuove scorciatoie. Queste saranno utili per condividere immagini generate da Meta AI su feed, storie e commenti attraverso le app Meta.