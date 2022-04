Meilisearch: motore di ricerca Open Source

Meilisearch è un'interessante progetto Open Source che consente di includere rapidamente un motore di ricerca veloce e flessibile in applicazioni e siti Web.

Già scaricato oltre 10 milioni di volte, Meilisearch può contare su 3 mila server in produzione e una community composta da circa 23 mila sviluppatori e 300 contributor.

Integrazione con linguaggi e framework

La libreria, disponibile tramite un repository ospitato su GitHub, presenta un alto livello di integrazione grazie ad un'API pronta per l'interazione con diversi linguaggi tra cui PHP, .NET. Java, JavaScript, Rust, Ruby, Swift, Go, Dart e Python.

Per chi invece è abituato a lavorare con i framework a livello di back-end, il package Laravel-Scout supporta ufficialmente Meilisearch ed è disponibile anche la compatibilità con codebase realizzate in Ruby on Rails e Symfony per PHP.

Stesso discorso per quanto riguarda l'integrazione lato front-end grazie alla possibilità di lavorare tramite Angular, React e Vue.

Meno positive le notizie per gli utilizzatori di WordPress in quanto l'implementazione del plugin che avrebbe dovuto portare Meilisearch nel mondo del CMS è stata, si spera solo per il momento, bloccata.

Strumenti per la personalizzazione

Uno dei vantaggi derivanti dall'uso di Meilisearch riguarda la possibilità di personalizzare il motore di ricerca senza dover affrontare procedure di configurazione complesse.

Ciò è dovuto alla grande disponibilità di filtri, il supporto per il riconoscimento automatico della lingua utilizzata dall'utilizzatore, la possibilità di estrarre i risultati in base a diversi criteri (ad esempio data o prezzo), il totale controllo sui fattori di ranking e l'API per la gestione dei privilegi di accesso.

Meilisearch è dotato di default di alcuni criteri di rilevanza utili a produrre dei risultati estremamente precisi, anche con query contenenti sinonimi ed errori, i fattori che li governano possono essere comunque modificati per l'adattamento alle caratteristiche del proprio dataset.

Deploy anche sul Cloud

La libreria permette un'integrazione rapida a livello di hosting ma è possibile utilizzarla in fase di produzione anche sui maggiori servizi Cloud come Amazon Web Services, Google Cloud Platform e Digital Ocean e Microsoft Azure.

È comunque disponibile una documentazione completa passo passo per l'installazione e il deploy in tutti gli ambienti supportati.