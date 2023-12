MasterChef e Netflix è il regalo di Natale di Sky

Il regalo di Natale di Sky è davvero speciale. Con questa offerta puoi infatti avere il pacchetto Sky TV, che include grandi successi televisivi come MasterChef Italia, e Netflix insieme a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Un'occasione da non perdere per vivere delle festività all'insegna del grande intrattenimento.

Sky e Netflix insieme: e guardi anche MasterChef

Grazie a questa straordinaria offerta puoi lasciarti trascinare nell'incredibile universo di Sky TV, dove lo spettacolo è di casa. Da show avvincenti a serie TV coinvolgenti, dai documentari emozionanti alle news sempre aggiornate, Sky Original ti offre un'esperienza televisiva senza paragoni. E non dimenticare le serie TV italiane e internazionali in contemporanea con gli USA, perfette per gli amanti del binge-watching.

E, a proposito di binge-watching, con l'inclusione di Netflix hai accesso ad un ulteriore mondo di contenuti di alta qualità. Serie TV, film, documentari e programmi per bambini ti aspettano su uno schermo alla volta in HD 720p, senza interruzioni pubblicitarie. Puoi continuare a utilizzare il tuo account Netflix esistente o crearne uno nuovo direttamente su Sky Q, per una comodità senza precedenti.

Con Sky e Netflix insieme su Sky Q, hai tutto quello che desideri in un unico posto. L'intrattenimento non è mai stato così completo e conveniente. Affrettati a cogliere l'opportunità di regalarti e regalare a chi ami questa straordinaria promo Intrattenimento Plus, perché il Natale si vive al massimo con Sky.

