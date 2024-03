Manca un mese all'halving di Bitcoin: scegli la piattaforma giusta per investire in criptovalute

Secondo i dati più recenti, manca poco più di un mese all'halving di Bitcoin, uno degli eventi più attesi dell'anno all'interno del settore delle criptovalute. Questo perché, storicamente, a ogni dimezzamento dei Bitcoin di nuova produzione, si è verificata una crescita del suo valore.

In questi primi mesi del 2024 la criptovaluta più importante del mondo ha messo a segno una crescita superiore al 60%, che l'ha portata a raggiungere in più di un'occasione valori record sopra i 70 mila dollari. Di questo ne ha beneficiato l'intero mercato crypto, tanto da spingere numerose persone a iniziare a investire in criptovalute. In Italia uno dei punti di riferimento è eToro, forte di una community da 30 milioni di utenti e funzionalità extra non presenti altrove.

Se anche tu sta valutando l'ingresso nel mercato delle criptovalute, eToro è una delle migliori piattaforme con cui iniziare a investire. I motivi sono diversi:

La registrazione di un nuovo account su eToro è gratuita e può essere completata in pochi minuti tramite questa pagina.

