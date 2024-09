Malwarebytes 5.1.11.133: tutte le novità dell'aggiornamento

Malwarebytes ha rilasciato la versione 5.1.11.133, un aggiornamento che porta la protezione contro malware e spyware a un nuovo livello. Questo software antimalware si distingue per la sua capacità di affrontare le minacce più sofisticate, grazie a un sistema di difesa avanzato che combina diversi livelli di protezione, inclusi strumenti proattivi e tecniche senza l’uso di firme digitali, rendendolo particolarmente efficace contro attacchi zero-day.

Una delle caratteristiche più rilevanti di questa versione è la rinnovata interfaccia utente, progettata per offrire un’esperienza d’uso uniforme su tutti i dispositivi. L'interfaccia è stata ottimizzata per essere più intuitiva e reattiva, migliorando così la facilità d’uso per utenti di ogni livello di competenza tecnologica.

Oltre a ciò, Malwarebytes ha integrato un antivirus completo e una VPN ad alta velocità in un’unica soluzione. Questo consente non solo di proteggere il dispositivo da virus e altre minacce, ma anche di salvaguardare la privacy durante la navigazione online, bloccando sia i tracker pubblicitari sia i siti potenzialmente pericolosi.

Malwarebytes e tutti i suoi nuovi strumenti

La VPN integrata rappresenta una grande novità, poiché permette di navigare in modo anonimo e sicuro, proteggendo le attività online da sguardi indiscreti. A supporto della navigazione sicura, Malwarebytes include anche il suo strumento Browser Guard, che impedisce il caricamento di siti web fraudolenti e tentativi di phishing, garantendo una maggiore tranquillità durante l’utilizzo di internet.

Un’altra funzionalità importante è Trusted Advisor, un assistente virtuale che monitora costantemente lo stato di sicurezza del dispositivo e offre consigli personalizzati in tempo reale per proteggere al meglio i dati sensibili degli utenti. Questo elemento aggiuntivo di protezione consente di avere una visione chiara della sicurezza del sistema e suggerisce azioni preventive o correttive.

Grazie a queste innovazioni, Malwarebytes si conferma come una soluzione di sicurezza completa, apprezzata da numerosi utenti per la sua efficacia, la facilità d’uso e la capacità di rispondere alle sfide poste dalle minacce informatiche moderne.