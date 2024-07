Malware polimorfico: proteggi i tuoi dispositivi con Norton 360

I software antivirus sono in continua evoluzione e diventano sempre più efficaci. Purtroppo, però, anche i cybercriminali e i creatori di malware si evolvono e gli antivirus efficaci contro un tipo di attacco potrebbero non riuscire a proteggere il dispositivo da altre minacce, come capita sovente con il malware polimorfico. Indicato spesso anche come malware polimorfo, questo tipo di virus è in grado di generare copie differenti di sé stesso al fine di ingannare gli antivirus ed è quindi particolarmente pericoloso. Un utente che vuole proteggersi dal malware polimorfico ha quindi una sola scelta, cioè quella di affidarsi a sistemi di protezione avanzata come Norton 360.

Norton 360 protegge i tuoi dati dal malware polimorfico e non solo

Norton 360 è una suite per la sicurezza che va al di là del "semplice" antivirus. Le tecnologie implementate nel prodotto sono infatti in grado di mettere al riparo i dati personali e il sistema operativo dell'utente da tutte le minacce, incluse quelle che adottano un motore polimorfo. Norton 360 è efficace contro virus, malware, ransomware e hackeraggio. Include inoltre fin dal piano base un Password Manager per la gestione sicura delle password e una connessione privata con VPN.

Dal piano Norton 360 Deluxe in su è inclusa inoltre la nuova funzione Dark Web Monitoring, una tecnologia che cerca di continuo le informazioni personali dell'utente nel Dark Web e nei forum privati, così da informarlo con una notifica nel caso in cui qualche dato dovesse essere rilevato in giro per i meandri più oscuri della Rete.

Il resto della dotazione di sicurezza di Norton 360 comprende, tra le altre, le tecnologie Social media monitoring, l'assistente per il ripristino dell'identità in caso di furto d'identità, la SafeCam per PC che impedisce l'accesso non autorizzato alla webcam e la Protezione minori. Quest'ultima è una soluzione molto comoda per le famiglie perché pensata per tutelare l'attività online dei più piccoli.

