Maker Faire Rome dal 25 al 27 ottobre al Gazometro Ostiense

Maker Faire Rome è uno degli eventi più importanti in Europa tra quelli dedicati all'innovazione, alla creatività e alla tecnologia. Dal 2013, la manifestazione si tiene annualmente a Roma e attira migliaia di partecipanti, tra cui maker, ingegneri, imprenditori, artisti e appassionati di tecnologia da tutto il mondo.

Cosa è il Maker Faire Rome

La manifestazione nasce con l'obiettivo di celebrare il movimento dei maker, quindi tutti coloro che, grazie alla loro inventiva, alla passione per l'artigianato e alle nuove tecnologie creano progetti e soluzioni innovative.

I settori coinvolti sono in questo caso tantissimi: dall'elettronica all'artigianato digitale, dalla robotica all'intelligenza artificiale, passando per l'arte, il design, l'educazione e l'imprenditoria. La filosofia alla base di Maker Faire Rome è quella di promuovere la cultura del fare e dell'innovazione. Favorendo la condivisione di idee, esperienze e conoscenze tra i partecipanti.

Durante l'evento, i visitatori hanno la possibilità di esplorare esposizioni interattive, partecipare a workshop pratici, assistere a conferenze e dimostrazioni dal vivo, e scoprire nuove tecnologie e strumenti creativi.

Un evento per tutti

Una delle caratteristiche distintive di Maker Faire Rome è il suo approccio inclusivo: non si rivolge solo a professionisti del settore tecnologico ma anche a famiglie, studenti, insegnanti, artisti e curiosi di ogni età. In questo modo, l'evento diventa una vera e propria festa dell'innovazione, capace di coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

Negli anni, Maker Faire Rome ha contribuito alla nascita e allo sviluppo di nuove start-up, favorendo l'incontro tra giovani imprenditori e investitori. È diventato anche un importante hub per la promozione dell'economia circolare e della sostenibilità. Incoraggiando lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per affrontare le sfide ambientali.

La manifestazione propone quest'anno ai visitatori tre grandi aree tematiche: Innovazione, Creatività e Scoperta. Oltre 350 sono gli stand espositivi presenti.

Il dove, quando e come partecipare del Maker Faire Rome

Promosso e organizzato dalla Camera di Commecio della Capitale, il Maker Faire Rome 2024 (The European Edition) si svolgerà tra il 25 e il 27 ottobre presso il Gazometro Ostiense. I biglietti dell'evento sono acquistabili solo online dal sito ufficiale.