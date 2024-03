Mai più oggetti SMARRITI con Samsung Galaxy SmartTag2: set da 4 a MINI PREZZO

Per gli smemorati che si ritrovano spesso a perdere chiavi o portafogli in giro, Amazon ha lanciato un'offerta pazzesca! Oggi 4 Samsung Galaxy SmartTag2 sono disponibili a soli 88 euro con uno sconto bomba del 32%!

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy SmartTag2: modalità di utilizzo e funzionalità

Il localizzatore Galaxy SmartTag2 è un mini dispositivo perfetto per rintracciare i tuoi oggetti personali, che si tratti di chiavi, borse, portafogli, cellulari e così via.

Il tracker possiede un’autonomia fino a 500 giorni che può aumentare fino al 40% in più di batteria con la modalità Risparmio energetico, per avere sempre sotto controllo i tuoi oggetti personali per mesi e mesi.

Grazie alla classificazione IP67 è un compagno di viaggio pratico e resistente, progettato per resistere alla polvere e all’acqua: questo vuol dire che potrai portarlo sempre con te in qualsiasi condizione ambientale con la massima sicurezza garantita.

La modalità di utilizzo è semplicissima: quando la modalità Smarrito è attiva, l’NFC (Near Field Communication) di Galaxy SmartTag2 mostrerà il tuo contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi lo trova, a prescindere dal sistema operativo.

In più puoi attivare la funzionalità "Cerca nelle vicinanze" per ottenere indicazioni passo-passo tramite la modalità Naviga, oppure fai suonare Galaxy SmartTag2 per ricevere un segnale acustico che ti aiuterà a localizzarlo senza difficoltà.

