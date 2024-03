MAI PIù in panne con Mini Compressore per Auto a prezzo REGALO su Amazon!

Pneumatico a terra mentre sei in autostrada? Niente panico: risolvi ogni situazione critica con soli 30€! Come? Grazie al Mini Compressore d'Aria Portatile con Lampada Led inclusa che trovi su Amazon! Applicando il coupon presente in pagina avrai un ribasso del 30% sul pezzo originale di 42,99€.

Il mini compressore d'aria portatile è in grado di gonfiare gli pneumatici della tua auto con una potenza di 4000mAh. Può caricare rapidamente uno pneumatico per auto da 2.0 bar a 2.5 bar in soli 3 minuti.

Gonfiare qualsiasi ruota in pochissimi minuti è facile e immediato

Esistono 4 modalità di inflazione: bicicletta, motocicletta, auto e palla. Il quinto modello può invece essere personalizzato in base alle proprie specifiche esigenze. Il mini compressore ha uno schermo a LED molto comodo, che consente di vedere la pressione reale e la pressione preimpostata. Ma le sorprese di questo strumento non si limitano alla funzione di gonfiaggio: puoi infatti utilizzarlo anche come segnalatore SOS grazie alla luce flash, la luce allarme e la luce intermittente.

Utilizzarlo poi è semplicissimo: basta rimuovere il cappuccio dalla valvola e collegarlo alla gomma, premere a lungo il pulsante di commutazione e selezionare la modalità di gonfiaggio desiderata. Successivamente puoi regolare la pressione degli pneumatici pigiando sul "+" oppure sul "-", e premere nuovamente il tasto per iniziare a gonfiare.

Non perdere quest'occasione: applica il coupon sconto del 40% ricordandoti di flaggarlo per ottenere Mini Compressore Portatile a soli 30€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.