macOS: nuovi widget “Recenti” per Word, Excel e PowerPoint

Microsoft ha introdotto oggi nuovi widget “Recenti” per Word, Excel e PowerPoint per Mac. Con questi widget, gli utenti macOS possono accedere rapidamente ai file utilizzati di recente direttamente dal desktop. All'inizio di quest'anno, Microsoft ha introdotto widget File recenti simili per Word, Excel e PowerPoint per iOS e iPadOS. Questi widget hanno consentito agli utenti di visualizzare e aprire i file a cui si è avuto accesso di recente dalla schermata iniziale di iPhone o iPad.

macOS: come utilizzare i nuovi widget per le app Office

Gli utenti possono aggiungere widget Word, Excel e PowerPoint al loro Mac in modo semplice. Quando si esegue una versione macOS che supporta i widget, bisogna cliccare con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare il comando "Modifica widget". In seguito, nell'elenco delle app disponibili che supportano i widget, bisogna scegliere un’applicazione tra Word, Excel o PowerPoint. Una volta selezionata l'app, i widget verranno visualizzati in quattro formati, da piccoli a extra-large. A questo punto, gli utenti possono selezionare la dimensione desiderata del widget, passarci sopra il mouse e selezionare il pulsante verde “+” nell'angolo in alto a sinistra. Quando il widget “Recenti” viene visualizzato sul desktop, gli utenti possono cliccare su una scheda file per aprire un file recente. Se si desidera invece aprire la home page dell'app, è possibile cliccare in qualsiasi punto del widget all'esterno delle schede file.

Microsoft sta distribuendo la nuova funzionalità agli utenti di Microsoft 365 Current Channel (Anteprima) che eseguono la versione 16.91 (Build 24110320) o successiva su macOS. Su iPhone e iPad, il widget File recenti è disponibile per gli Insider di Microsoft 365 che eseguono iOS versione 2.85 (Build 24042818) o successiva. Aderendo al programma Insider di Microsoft 365, gli utenti possono accedere alle build iniziali di nuove funzionalità e aggiornamenti prima che raggiungano una disponibilità più ampia. Questi nuovi widget offrono agli utenti macOS un modo comodo per accedere ai file recenti, semplificando il flusso di lavoro. Con questo aggiornamento, Microsoft continua a migliorare la compatibilità multipiattaforma e l'esperienza utente nella sua suite di applicazioni per la produttività.