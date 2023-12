LuceClick Verde di E.ON: l'energia a prezzo bloccato per un futuro sostenibile

E.ON presenta LuceClick Verde, un'offerta esclusivamente online rivolta a consumatori attenti all'ambiente, garantendo che l'elettricità provenga interamente da fonti rinnovabili.

La peculiarità di questa proposta è il prezzo fisso della componente energetica per 12 mesi, che resta quindi stabili in un mercato dove le fluttuazioni sono di casa.

Quali sono gli altri vantaggi del passare a E.ON?

LuceClick Verde fissa il prezzo della materia prima a 0,1701 euro per kWh, perdite di rete escluse.

Tuttavia, vanno considerati anche altri costi, come il corrispettivo di commercializzazione e vendita di 108 euro per punto di prelievo all'anno e un corrispettivo per il mercato di capacità di 24 euro per punto di prelievo all'anno, entrambi determinati da E.ON.

Inoltre, voci indipendenti dal fornitore impattano sulla bolletta, quali oneri di regolazione, trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema e imposte.

La proposta di E.ON anticipa il passaggio obbligato per il 2024 al mercato libero di energia e gas da quello di maggior tutela.

E.ON si adatta ai modelli di consumo e alle preferenze individuali, offrendo servizi come il cambio dell'intestatario contemporaneamente al cambio fornitore, con una tariffa amministrativa di 25,88 euro al distributore locale. La procedura gratuita per cambiare il fornitore può essere completata in circa 45 giorni lavorativi.

Tra i vantaggi, E.ON offre la possibilità di ricevere fino al 15% di bonus in bolletta per gli acquisti su Amazon.it tramite il link disponibile nell'area clienti del sito E.ON.

Con il programma E.ON Amico New, è possibile ottenere 30€ di bonus in bolletta per ogni fornitura attivata da un amico, fino a un massimo di 480€, con un bonus di 30€ per ogni offerta sottoscritta dall'amico.

Per approfondire l'offerta completa di E.ON, è possibile visitare il sito cliccando sul link sottostante.

