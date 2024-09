Logitech MX Master 3S: mouse wireless che non ha rivali, tuo al 41%

Se hai deciso di cambiare il tuo vecchio mouse per acquistarne uno senza fili che sia preciso e veloce e ti consenta di fare meno fatica durante la giornata, allora non perdere questa occasione. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Master 3S a soli 79,59 euro, invece che 134,99 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma considera che sul prezzo originale c'è uno sconto del 41% e dunque adesso avrai un risparmio di oltre 55 euro sul totale. Come ti dicevo con questo spettacolare mouse senza fili puoi lavorare tutto il giorno senza fatica, avrai la possibilità di personalizzare diversi tasti e usarlo praticamente su qualsiasi sistema operativo. E se preferisci hai la possibilità di pagare in comode rate da 15,92 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech MX Master 3S: mouse wireless top a ottimo prezzo

Sul fatto che Logitech MX Master 3S sia uno dei migliori mouse wireless in commercio non credo che ci siano dubbi ed ecco perché a questa cifra è da prendere a occhi chiusi. Siamo di fronte a un dispositivo eccezionale che garantisce una versatilità incredibile e un comfort eccellente. Grazie al suo design ergonomico potrai tenere il braccio, il polso e la mano in una posizione più naturale per affaticarti meno.

Scaricando il software di Logitech potrai personalizzare i tasti come desideri creando scorciatoie per essere più veloce. Ha un tracciamento a 8K DPI e potrai farlo scorrere praticamente su qualsiasi superficie, anche sul vetro. Il puntamento è veloce e con la rotella potrai scorrere 1.000 righe al secondo. Troverai incluso il suo ricevitore per poterlo collegare velocemente al computer e, con la connessione Bluetooth, potrai connetterlo a diverse altre piattaforme.

Ci sarebbero tantissime altre cose da menzionare ma il tempo scorre e a questa cifra l'offerta non potrà durare. Quindi vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Master 3S a soli 79,59 euro, invece che 134,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.