Logitech MX Keys S: la regina indiscussa delle tastiere wireless (-37%)

Se vuoi accaparrarti una tastiera wireless che non ha rivali, con tasti precisi per una digitazione fluida senza sbagliare un colpo, allora dai un'occhiata a questa occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Logitech MX Keys S a soli 81,69 euro, invece che 129 euro.

Ebbene sì, con lo sconto del 37% sul prezzo di listino oggi avrai la possibilità di risparmiare più di 47 euro sul totale. Siamo di fronte alla migliore tastiera wireless che puoi avere e a questa cifra è da prender al volo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16,34 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech MX Keys S a questo prezzo è da prendere subito

Non c'è dubbio, la tastiera wireless Logitech MX Keys S ha pochissimi rivali e quindi a un prezzo del genere non è da farsela scappare. Ha un bellissimo design full size con un profilo ribassato e i tasti sono leggermente concavi per adattarsi alle dita. Ha una retroilluminazione che si attiva e si disattiva quando avvicini e allontani le mani e si regola d'intensità in base alla luce dell'ambiente.

Puoi collegarla con il ricevitore che trovi incluso in modalità wireless o con la connettività Bluetooth, e puoi farlo con 3 dispositivi contemporaneamente, anche tutti con sistemi operativi diversi. Con il software dedicato, che puoi scaricare gratuitamente puoi gestire varie opzioni. E gode di una super batteria che gli dona un'autonomia davvero esagerata, ricaricabile puoi con il cavetto USB incluso.

Non aspettare troppo tempo perché è chiaro che a questa cifra andrà a ruba. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S a soli 81,69 euro, invece che 129 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.