Logitech MX Keys: la regina della mini tastiere wireless è tua a un prezzaccio

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su una tastiera senza fili super compatta a un prezzo davvero molto vantaggioso. Sto parlando della mitica Logitech MX Keys che ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello a soli 78,95 euro, invece che 129 euro.

Siamo di fronte a uno sconto del 39% che abbatte il costo che ti fa risparmiare la bellezza di 50 euro sul totale. Una promozione davvero straordinaria per una mini tastiera eccezionale. Grazie al suo design compatto e leggero la puoi portare ovunque tu voglia e la puoi collegare a più dispositivi simultaneamente. Ti permette di digitare in maniera veloce, senza perdere un colpo e in modo silenzioso.

Logitech MX Keys: a questo prezzo è da prendere subito

Sicuramente Logitech MX Keys è una delle migliori mini tastiere wireless in commercio ed ecco perché a questa cifra è da prendere senza pensarci un secondo di più. Ha un design compatto con tasti leggermente concavi per una digitazione fluida e senza perdere un colpo. Gode della retroilluminazione intelligente che si attiva quando avvicini le mani.

Essendo multi dispositivo la potrai connettere simultaneamente fino a 3 device, anche tutti diversi tra loro, e passare da uno all'altro in un attimo. È leggerissima e la puoi tranquillamente mettere all'interno di uno zaino. Inoltre ha una super batteria in grado di durare fino a 10 giorni (o 5 mesi senza retroilluminazione) e si ricarica in fretta tramite il cavo USB Type-C.

Oggi puoi fare un vero colpaccio ma devi essere veloce o rischi di arrivare tardi. Dunque prima che tutto sparisca vai su Amazon e acquista la tua mini tastiera wireless Logitech MX Keys a soli 78,95 euro, invece che 129 euro. Se concludi l'ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.