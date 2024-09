Logitech MK270: tastiera e mouse wireless di qualità a un prezzo shock

Hai da poco acquistato un computer e ora devi trovare una tastiera e un mouse senza spendere un capitale? Vuoi che abbiano la tecnologia wireless per essere più libero di muoverti? Allora vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello la combo Logitech MK270 a soli 19,99 euro, invece che 47,99 euro.

Questo spettacolare bundle è composto da una bellissima tastiera full size e da un mouse leggero e compatto, entrambi wireless. E con lo sconto del 58% avrai un risparmio di 28 euro sul totale. Una promozione davvero straordinaria e sicuramente non potrà durare a lungo, quindi concludi presto il tuo acquisto prima che sia tardi e il prezzo ritorni alla normalità.

Logitech MK270: tastiera e mouse wireless a pochissimo

Non c'è dubbio, è il prezzo a rendere la tastiera e il mouse wireless Logitech MK270 uno dei migliori acquisti di oggi. Tuttavia non è solo fumo negli occhi, sono due prodotti di ottima qualità garantiti da uno dei brand migliori di sempre. La tastiera gode di tasti meccanici molto sensibili e possiede anche il tastierino numerico e tasti di scelta rapida.

Il mouse è super compatto ed è in grado di scorrere su qualsiasi superficie. La rotellina ti permette di scorrere velocemente le pagine e ha un'impugnatura ergonomica per fare meno fatica possibile. Entrambi i dispositivi li potrai collegare in modalità wireless grazie al ricevitore che troverai in confezione. Sono compatibili con la maggior parte dei sistemi operativi e senza la necessità di fare installazioni.

Fai alla svelta perché l'offerta è destinata a scadere in poco tempo. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista la tua combo Logitech MK270 a soli 19,99 euro, invece che 47,99 euro. Se concludi l'ordine ora li riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.