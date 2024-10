Logitech K400 Plus: tastiera wireless multidispositivo con touch pad integrato

Se vuoi una tastiera wireless che si colleghi a tutti i tuoi dispositivi e che abbia incluso il mouse, allora non devi assolutamente perdere questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la splendida Logitech K400 Plus a soli 27,49 euro, invece che 58,99 euro.

Anche se potresti non vederlo tieni presente che sul prezzo originale, quello segnalato sopra, c'è uno sconto del 53% che quindi adesso ti fa risparmiare davvero un bel po' di soldi. Soprattutto metti le mani su una tastiera Bluetooth estremamente versatile, compatta, con tasti silenziosi e precisi. E se preferisci puoi pagare in comode rate da 9,17 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech K400 Plus: la migliore tastiera wireless compatta

La peculiarità della tastiera wireless Logitech K400 Plus è che, a differenza di altre simili, possiede un touch pad integrato e quindi non hai nemmeno bisogno del mouse. La sua straordinaria compattezza unita alla possibilità di collegarla praticamente a qualsiasi device, la rende una vera bomba.

Puoi usare il ricevitore USB che trovi incluso per collegarla immediatamente a ciò che desideri, volendo anche alla Smart TV, e il gioco è fatto. Ha tasti molto ravvicinanti per una digitazione veloce e fanno pochissimo rumore, quasi nullo. Inoltre gode di tasti multimediali e ha una super batteria che dura per 18 mesi con le due batterie che trovi già incluse in confezione.

Una promozione coi fiocchi, da non perdere per nessun motivo al mondo. Perciò prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e acquista la tua Logitech K400 Plus a soli 27,49 euro, invece che 58,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.