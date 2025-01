Logitech G402: il mouse da gaming per vincere tuo a soli 39€

Per vincere le partite a computer occorre avere dei dispositivi di qualità come monitor, tastiera e mouse. Ecco perché oggi o deciso di segnalarti questa ottima promozione che trovi su Amazon. Se fai presto puoi aggiungere al tuo carrello il mitico Logitech G402 a soli 39,99 euro, invece che 69,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che non è uno scherzo. È tutto vero, con lo sconto del 25% il prezzo crolla drasticamente e puoi risparmiare tantissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 13,33 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech G402 non ha rivali, soprattutto a questo prezzo

Non ci sono dubbi, se cerchi un mouse da gaming di ottima qualità senza dover spendere un capitale, acquista ora Logitech G402. Gode di un tracciamento incredibilmente fluido in grado di muoversi su tutte le superfici senza problemi. Dunque non avrai bisogno nemmeno del tappetino.

Possiede la bellezza di 4000 DPI che puoi selezionare come preferisci su 4 livelli, con il pratico pulsante. Parlando proprio di pulsanti, questo mouse da gaming ne possiede ben 8 e sono tutti programmabili. Avrai così la possibilità di impostare delle scorciatoie adatte per ogni gioco. Ha un tempo di risposta di appena 1 ms e questo farà una differenza notevole. Inoltre gode di un design ergonomico per fare meno fatica e lo puoi collegare tramite il cavetto USB a PC, Mac e Laptop.

Fai alla svelta perché si tratta indubbiamente di un'occasione più unica che rara. Quindi prima che svanisca nel nulla vi su Amazon e acquista il tuo Logitech G402 a soli 39,99 euro, invece che 69,99 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.