Logitech G G715: tastiera da gaming wireless con poggiapolsi (-45%)

Super offerta su Amazon per una delle migliori tastiera wireless da gaming in commercio, con anche un bellissimo poggiapolsi incluso. Non perdere tempo dunque, vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G G715 a soli 123,49 euro, invece che 226,36 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori ma uno sconto gigante del 45% che in questo momento abbatte il prezzo e ti fa risparmiare una cosa come 106 euro circa. Davvero una promozione da non farsi scappare. Tra l'altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 24,70 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech G G715: la mitica tastiera wireless per veri gamer

Con Logitech G G715 puoi avventurarti nei tuoi titoli preferiti senza perdere un colpo. Grazie al suo design compatto e i tasti meccanici hai tutto sotto controllo e sarai velocissimo. È dotata di retroilluminazione intelligente e la puoi collegare a qualsiasi computer con la connettività Bluetooth o con il ricevitore wireless. E possiede tasti dedicati multimediali e per regolare i volumi.

Incluso in confezioni troverai il poggiapolsi a forma di nuvola, molto bello esteticamente e molto comodo. Soprattutto se scrivi o giochi al computer per molto tempo sentirai la differenza. Possiede anche una super batteria in grado di durare per 25 ore di gioco prima di doverla ricaricare. Inoltre il suo design compatto ti permette di portartela in giro.

Fai alla svelta perché difficilmente un'occasione così allettante potrà durare a lungo. Quindi prima che tardi e tutto sparisca vai su Amazon e acquista la tua Logitech G G715 a soli 123,49 euro, invece che 226,36 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.