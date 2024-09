Logitech Crayon meglio di Apple Pencil? Se la paghi solo 49€ Sì

Indubbiamente Apple Pencil è la migliore matita digitale per i dispositivi iOS ma bisogna anche ammettere che il suo prezzo non è per niente abbordabile. E se ci fosse un'alternativa di qualità a molto meno? C'è, si chiama Logitech Crayon e ora su Amazon la puoi acquistare a soli 49,90 euro, invece che 79,99 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma tieni presente che sul prezzo di listino c'è uno sconto del 38% che adesso ti fa risparmiare la bellezza di oltre 30 euro sul totale. Con questa penna digitale non avrai nessun rimpianto, gode di tecnologie avanzate e una precisione pazzesca. Infatti viene riconosciuta da Apple e venduta anche nei suoi store ufficiali.

Logitech Crayon non è un'alternativa è l'alternativa

Sul fatto che Logitech Crayon sia la vera e unica alternativa alla più blasonata e anche costosa Apple Pencil non credo che ci siano dubbi. E se vogliamo, a un prezzo così basso, forse è anche meglio. Comunque puoi valutarlo tu stesso. Intanto è compatibile con tutti i modelli di iPad a partire dal 2018 con iOS 12.2 e si presenta con un design accattivante, non scontato e con impugnatura ergonomica.

Gode di una tecnologia innovativa che ti consentirà di scrivere e disegnare in modo naturale come se lo stessi facendo su un foglio di carta. In base a come la inclini puoi fare tratti più spessi o più sottili e ha un input veloce senza lag. Non dovrai nemmeno associarla al tuo iPad, appena l'accendi viene subito riconosciuta e funziona immediatamente. E pi offre fino a 6,5 ore di autonomia con una sola ricarica.

Penso che sia chiaro che a un prezzo del genere la vorranno tutti. Dato che le unità disponibili a questa cifra non sono inesauribili ti conviene sbrigarti. Vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Logitech Crayon a soli 49,90 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.