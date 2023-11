L'offerta Under 35 di Crédit Agricole: conto a canone ZERO per i giovani

Crédit Agricole, sempre attenta alle esigenze delle nuove generazioni, presenta la sua ultima proposta bancaria: Crédit Agricole Under 35.

Un'offerta pensata appositamente per chi ha meno di 35 anni, progettata per offrire un'esperienza bancaria agevole e conveniente.

Uno dei punti di forza di questa nuova proposta è la possibilità di accedere a un conto corrente a canone zero, mettendo in risalto l'impegno della banca nel rendere i servizi finanziari più accessibili ai giovani.

La gestione del conto è resa estremamente semplice e totalmente digitale, consentendo ai titolari di avere il controllo completo delle proprie finanze tramite un'app per smartphone o attraverso il servizio home banking.

Questa modalità di gestione, in linea con le tendenze attuali, si adatta perfettamente allo stile di vita dinamico e sempre connesso dei giovani.

Crédit Agricole: il conto corrente gratuito per i giovani

Uno degli elementi chiave dell'offerta è carta di debito Visa gratuita per i primi due anni. Questa carta non solo consente di effettuare pagamenti online e in negozio in tutto il mondo, ma supporta anche i principali portafogli digitali come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Inoltre, offre la possibilità di prelevare contanti senza commissioni presso gli sportelli ATM della banca e di altre banche convenzionate.

La gestione della carta è altrettanto semplice, consentendo agli utenti di regolare i limiti giornalieri di spesa e prelievo presso gli ATM direttamente dall'area privata o dall'app, inclusa la comodità di sospendere temporaneamente la carta quando necessario.

Crédit Agricole Under 35 si presenta come un'offerta completa e conveniente, pensata per agevolare i giovani nel gestire le proprie finanze in modo moderno e flessibile.

Con un conto a canone zero, una carta di debito Visa gratuita e un consulente personale sempre disponibile tramite l'app, Crédit Agricole dimostra il suo impegno nel rendere l'esperienza bancaria accessibile, innovativa e su misura per la nuova generazione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.