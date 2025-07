Lobe Chat semplifica l'interazione con i modelli di AI

Lobe Chat è una piattaforma open source che semplifica l'interazione con i modelli di linguaggio di grandi dimensioni, come quelli alla base di soluzioni ampiamente utilizzate tra cui ChatGPT, Claude, Gemini, Ollama, Qwen, DeepSeek e molti altri. Disponibile su GitHub tramite il repository ufficiale del progetto, Lobe Chat cerca di distinguersi dalle soluzioni delle stesso tipo per l'attenzione alla privacy, la ricchezza di funzionalità e gli alti livelli di personalizzazione.

Lobe Chat traccia il "ragionamento" dei modelli generativi

Tra le principali caratteristiche della piattaforma abbiamo la capacità di visualizzare passo dopo passo il ragionamento seguito da un modello. Ciò garantisce la trasparenza del processo decisionale di un'intelligenza artificiale. Si ha poi la possibilità di avviare dei rami conversazionali differenti a partire da qualsiasi messaggio. In questo modo si è in grado di testare scenari alternativi senza perdere il contesto della sessione corrente.

Lobe Chat si presenta inoltre come uno strumento multimodale. Supporta infatti il caricamento di file, l'utilizzo di knowledge base per il recupero avanzato delle informazioni, il riconoscimento vocale e visivo, la sintesi vocale e persino la generazione di immagini. Il tutto con la possibilità di ulteriori estensioni grazie ad un sistema di plugin basato sul Function Calling.

Un marketplace per l'accesso agli agenti AI

Il progetto offre un vero e proprio marketplace di agenti da cui è possibile scegliere tra centinaia di soluzioni preconfigurate installabili con un clic. Viene garantito inoltre il supporto a numerosi provider di modelli di AI, sia in cloud che locali. In questo modo si ha la massima scelta, sia per chi cerca infrastrutture in outsourcing che per chi desidera autonomia e privacy.

L'interfaccia utente è responsive e si adatta sia ai desktop che ai dispositivi mobile. Viene supportata installazione come app (o, per meglio dire, come PWA) e si possono gestire utenti e dati sia in locale che su server remoti. La piattaforma può essere avviata facilmente tramite Docker, Vercel o servizi cloud.

Oltre a Lobe Chat, gli sviluppatori di LobeHub offrono un intero ecosistema di strumenti per l'AI tra cui UI, temi personalizzati, plugin gateway e SDK, il tutto scritto in TypeScript.