Lo smartwatch DEFINITIVO di Xiaomi è in PROMO ad un PREZZO SHOCK

Gli smartwatch Xiaomi sono dispositivi indossabili progettati per monitorare l'attività fisica, la salute e offrire alcune funzionalità smart. Oggi Amazon applica uno sconto promo del 18% sullo Xiaomi Smart Band 7 Pro per un costo finale di 64,70€.

La Xiaomi Band 7 Pro rappresenta un passo avanti nell'evoluzione dei braccialetti intelligenti. Il suo ampio display AMOLED rettangolare da 1,64" è una caratteristica innovativa che offre una visione chiara e dettagliata di tutte le tue informazioni.

Questo display a colori, con un layout simile a uno smartphone, ti consente di accedere facilmente a oltre 150 quadranti personalizzabili senza dover sollevare il polso. Questo significa che puoi visualizzare l'ora e altre informazioni di base con un semplice sguardo.

Ma la Xiaomi Band 7 Pro non è solo uno splendido orologio; è anche un potente alleato per il fitness. Il modulo GPS indipendente incorporato supporta cinque principali sistemi satellitari, tra cui Beidou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS, garantendo la precisione del monitoraggio dei tuoi movimenti in qualsiasi momento. Con oltre 110 modalità di allenamento, avrai l'opportunità di seguire e registrare le tue attività fisiche in modo dettagliato.

Inoltre, questo smart band offre il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dell'ossigeno nel sangue, permettendoti di comprendere il tuo corpo in tempo reale e garantendo la tua sicurezza durante l'allenamento. La Xiaomi Band 7 Pro è l'accessorio ideale per chi cerca un braccialetto intelligente che unisca stile, funzionalità avanzate e un'attenzione costante alla salute e al fitness.

