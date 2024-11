LLM Siri: Apple a lavoro su nuovo chatbot per sfidare ChatGPT

Apple sta pianificando una revisione AI importante di Siri che renderà l'assistente digitale più simile a ChatGPT di OpenAI e Gemini Live di Google. Ciò è quanto affermato in un nuovo report del sempre attento Mark Gurman di Bloomberg. L'assistente, presumibilmente chiamato "LLM Siri", sarà alimentato dai modelli AI di Apple e consentirà agli utenti di avere interazioni più conversazionali e naturali con Siri. Come parte del piano di Apple di infondere i suoi iPhone con l'intelligenza artificiale, Bloomberg afferma che l'azienda renderà Siri migliore nella gestione di attività più avanzate. Il nuovo LLM Siri avrà una capacità "ampliata" di usare App Intents per interagire con app di terze parti, mentre userà anche Apple Intelligence per riassumere e scrivere testo.

LLM Siri: probabili differenze tra il nuovo assistente AI Apple e ChatGPT

Sebbene Apple potrebbe annunciare questi piani già l'anno prossimo, secondo Bloomberg l'azienda intende lanciare LLM Siri nella primavera del 2026. Durante un'intervista con il Wall Street Journal il mese scorso, il vicepresidente senior del software di Apple Craig Federighi ha parlato di come una Siri potenziata dall'intelligenza artificiale si distinguerà da ChatGPT. Secondo Federighi: “Le proprietà di qualcosa come la modalità vocale avanzata di OpenAI e Siri sono piuttosto diverse. La modalità OpenAI è fantastica se vuoi fare una domanda sulla meccanica quantistica e fargli scrivere una poesia per te... Non ti aprirà il garage. Non ti aiuterà a inviare un messaggio di testo. Ci sono molte, molte cose utili che Siri fa per te ogni giorno, le fa rapidamente e localmente sul tuo dispositivo. C'è uno spettro qui, c'è un compromesso tra le capacità. Questi mondi convergeranno? Ovviamente, è lì che sta andando la direzione”.

Finora, Apple è stata in ritardo rispetto ai competitor per quanto riguarda il settore AI. L'azienda ha infatti aggiunto un'integrazione ChatGPT in Siri solo il mese scorso come parte della versione beta di iOS 18.2. Oltre a LLM Siri, la società di Cupertino avrebbe diverse altre funzionalità in arrivo il suo assistente. Tra queste vi è anche la capacità di Siri di "capire cosa c'è sullo schermo" ed eseguire azioni all'interno delle app. Tuttavia, l’implementazione di queste funzionalità è prevista per il 2025.