Linux Kernel 5.16: fine del supporto ufficiale

La serie 5.16 del kernel Linux ha raggiunto la fine del supporto ufficiale. Tale ramo infatti è stato etichettato dai coder del progetto come EOL (End of Life), questo vuol dire che non saranno più rilasciati aggiornamenti per questa build, infatti da ora i developer si focalizzeranno su altri rami e versioni. Gli utenti delle distribuzioni sono dunque invitati ad aggiornare i propri pacchetti del kernel in modo tale da ricevere un edizione ancora supportata. L'EOL di Linux 5.16 comporta anche l'assenza di nuove patch di sicurezza, dunque diventerà sempre più pericoloso utilizzare questa release visto che tutte le nuove vulnerabilità scoperte nel codice non saranno più sistemate dall'arrivo di nuovi bugfix.

La prima versione stabile di Linux 5.16 venne distribuita a partire da gennaio 2022 e portava con se diverse innovazioni interessanti che hanno contribuito a migliorare l'esperienza utente generale delle varie distribuzioni. Ad esempio una delle novità più interessanti riguardava una serie di patch implementate dai coder di Collabora che introduceva una tecnologia chiamata FUTEX2. Questa feature sostanzialmente permette di migliorare le prestazioni del sistema durante le sessioni videoludiche sia con i giochi nativi che con quelli eseguiti tramite il noto non-emulatore Wine. Inoltre in questa build era stata aggiunta un vasta pletora di aggiornamenti dedicati ai driver per le GPU (Graphics Processing Unit) AMD, Nvidia ed Intel.

Altra novità di rilievo inserita in Linux 5.16 riguardava la funzionalità di health reporting del file system basata sull'API chiamata fanotify. Tale feature, supportata unicamente EXT4, permette al sistema operativo di segnalare all'utente in modo più semplice ed efficace gli errori del file system tramite un demone dedicato.

Linux 5.16 disponeva anche: del supporto per le Intel AMX instructions, di un nuovo Task scheduler, di un'innovativa memory management feature chiamata "Memory Folio", della funzione di DAMON-based proactive memory reclamation oltre che di un rinnovato write congestion management.